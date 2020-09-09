Apple начала рассылать восьмые бета-версии iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14 для разработчиков. Скачать их могут по воздуху или из профиля в Apple Developer Center участники бета-тестирования с аккаунтом разработчика. Бету tvOS на Apple TV можно загрузить с помощью Xcode, а watchOS 7 ставится на Apple Watch как минимум с 50% заряда и при подключенном зарядном устройстве, если рядом находится сопряжённый с часами айфон.
Официальный выпуск публичных версий iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7 и tvOS 14 ожидается в сентябре. Возможно, Apple может успеть выпустить ещё по одной бета-версии своих операционных систем.
Со всеми новыми функциями в iOS 14 и tvOS 14 вы можете ознакомиться в нашем обзоре и анонсе. Удачного обновления!
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