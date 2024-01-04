Apple выпустила вторую бета-версию iOS 17.3 и сразу же её отозвала

Фархад
iOS 17

Спустя всего три часа после выхода iOS 17.3 beta 2 и iPadOS 17.3 beta 2 производитель iPhone прекратил распространение этих сборок из-за окирпичивания устройств.

Релиз новых бета-версий состоялся в ночь с 3 на 4 января. Первые пользователи, попытавшиеся установить вторые тестовые сборки iOS 17.3 и iPadOS 17.3, столкнулись с цикличной загрузкой. Единственное решение проблемы — восстановление устройства через Mac или ПК, разумеется, с потерей данных (если нет бэкапа).

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Через несколько часов Apple решила отозвать прошивки, чтобы устранить баги и перевыпустить их.

Инженеры предполагают, что ошибка цикличной загрузки iOS 17.3 может быть связана с настройкой тапов по задней панели iPhone. Во всяком случае, об этом свидетельствуют логи загрузки.

Мы, в свою очередь, категорически не рекомендуем устанавливать бета-версии ПО на свои основные устройства.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Владислав Вихлянов
+10
Владислав Вихлянов
3 недели трудились над сборкой, чтобы потом ее отозвать…
4 января 2024 в 09:01
#
Lord
+575
Lord
Не понимаю зачем промежуточные беты выпускать и тем более ставить. Чтобы потом проблемы решать. Очумельцы …
4 января 2024 в 09:07
#
Юра из МУРа
+211
Юра из МУРа
Привет с большого бодуна)
Вчера в 11:45
#
0
s_gontar
Что бы подогревать интерес пользователей
Вчера в 12:12
#
tellurian
+4640
tellurian
Для обновления отключите функцию касание задней крышки и обновление ставится без проблем.
Вчера в 16:04
#
tellurian
+4640
tellurian tellurian
Понять за что минус, если на форумах многие пишут по эти решение. Пока обновление не отозвали и оное работает.
10 минут назад
#
Mers
+4754
Mers
Хорошо, что только сейчас новость увидел😄
Вчера в 18:56
#
+290
Gandalf2021
Чтобы понять зачем выпускают бета-версии надо быть хотя бы минимально знакомым с процессом разработки и тестирования ПО…
Другой вопрос, что если для человека проблема восстановить девайс, то нефиг ему и ставить бету, тем более на основное рабочее устройство…
Вчера в 19:00
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