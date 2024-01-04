Apple выпустила вторую бета-версию iOS 17.3 и сразу же её отозвала

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Спустя всего три часа после выхода iOS 17.3 beta 2 и iPadOS 17.3 beta 2 производитель iPhone прекратил распространение этих сборок из-за окирпичивания устройств.Релиз новых бета-версий состоялся в ночь с 3 на 4 января. Первые пользователи, попытавшиеся установить вторые тестовые сборки iOS 17.3 и iPadOS 17.3, столкнулись с цикличной загрузкой. Единственное решение проблемы — восстановление устройства через Mac или ПК, разумеется, с потерей данных (если нет бэкапа).Через несколько часов Apple решила отозвать прошивки, чтобы устранить баги и перевыпустить их.Инженеры предполагают, что ошибка цикличной загрузки iOS 17.3 может быть связана с настройкой тапов по задней панели iPhone. Во всяком случае, об этом свидетельствуют логи загрузки.Мы, в свою очередь, категорически не рекомендуем устанавливать бета-версии ПО на свои основные устройства.