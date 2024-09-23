Apple выпустила вторые бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 и tvOS 18.1. Что интересного?

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple только что начала распространять вторые тестовые сборки своих операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Apple TV. На это обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, главным нововведением iOS 18.1 и iPadOS 18.1 станет нейросетевой пакет Apple Intelligence. В него входят инструменты для создания и редактирования текстов, генерирования картинок и эмодзи, умные ответы, сводки уведомлений, обновленная Siri и так далее. Русского языка нет и не предвидится, а для использования на английском вам потребуется iPhone 15 Pro или более новый айфон.

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Всё вышеперечисленное относится также к macOS 15.1 за одним исключением — продвинутую Siri, а также генераторы изображений и эмодзи пока не завезли. Чтобы Apple Intelligence работала, нужен Mac с любым чипом Silicon M.

Что касается tvOS 18.1 и visionOS 2.1, то Apple не сообщает, что в них нового. Все вышедшие сегодня сборки предназначены для разработчиков. 

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Комментарии

+70
arnikrock
The Apple like this Progress.
39 минут назад
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