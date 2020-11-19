Apple разослала разработчикам вторые беты tvOS 14.3 и watchOS 7.2. В первом случае обновление предназначено для Apple TV четвертого и пятого поколений.

Beta

Загрузить бета-версию прошивки для ТВ-приставок Apple можно через специальный профиль, установленный с помощью Xcode. На момент публикации информация о каких-либо нововведений выпуска отсутствует. Купертиновцы нечасто вносят заметные изменения для Apple TV во время тестирования минорных апдейтов.

Напомним, tvOS 14 принесла пользователя поддержку функции «Картинка в картинке», новую интеграцию с камерами HomeKit Secure Video, возможность использования нескольких профилей в Apple Arcade и многое другое.

Beta

Для установки бета-версии watchOS 7.2 разработчикам необходимо загрузить соответствующий профиль конфигурации из Apple Developer Center. После этих манипуляций обновление можно будет установить по воздуху через приложение Apple Watch для iPhone. Стоит отметить, что для установки апдейта уровень заряда часов должен составлять 50 процентов и более, а еще их нужно подключить к зарядному устройству.

В watchOS 7.2 появилась новая функция Cardio Fitness, измеряющая VO2 max или максимальное количество кислорода, которое ваше тело может потреблять во время тренировки. Доступ к нововведению можно получить через приложение «Здоровье».


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