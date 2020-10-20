Apple Watch
Apple выпустила watchOS 7.0.3. Обновление можно загрузить через специальное приложение Apple Watch для iPhone, выбрав «Общие» > «Обновление ПО». Для установки апдейта в Apple Watch должно быть не менее 50 процентов заряда батареи, их необходимо подключить к зарядному устройству и находиться в зоне действия iPhone.

Сегодняшнее обновление доступно только для Apple Watch Series 3, пользователи других моделей смарт-часов от Apple не получат уведомление о наличии апдейта. Версия watchOS 7.0.3 направлена на исправление проблемы со случайными перезагрузками, с которыми столкнулись владельцы AW 3. Из примечаний к выпуску от Apple:
watchOS 7.0.3 содержит улучшения и исправления ошибок, в том числе проблемы, из-за которой Apple Watch Series 3 могут неожиданно перезапуститься.


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