watchOS 7.0.3 содержит улучшения и исправления ошибок, в том числе проблемы, из-за которой Apple Watch Series 3 могут неожиданно перезапуститься.







Apple выпустила watchOS 7.0.3. Обновление можно загрузить через специальное приложение Apple Watch для iPhone, выбрав «Общие» > «Обновление ПО». Для установки апдейта в Apple Watch должно быть не менее 50 процентов заряда батареи, их необходимо подключить к зарядному устройству и находиться в зоне действия iPhone.Сегодняшнее обновление доступно только для Apple Watch Series 3, пользователи других моделей смарт-часов от Apple не получат уведомление о наличии апдейта. Версия watchOS 7.0.3 направлена на исправление проблемы со случайными перезагрузками, с которыми столкнулись владельцы AW 3. Из примечаний к выпуску от Apple: