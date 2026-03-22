Apple выпустит ещё два новых гаджета в ближайшие дни

Фархад


В этом месяце Apple уже представила аж 9 новых продуктов, но у компании ещё есть несколько готовых устройств, которые ждут своего часа.

В новом выпуске информационного бюллетеня Power On журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что новые приставки Apple TV и колонки HomePod mini были готовы к старту продаж ещё в прошлом году, но менеджеры решили отложить выпуск. Виновата только глупая Siri. Все ждут, пока компания не запустит поумневшую версию голосового помощника на базе Google Gemini. Это должно было произойти в рамках обновления iOS 26.4, но что-то не срослось. Скорее всего, Apple прокачает Siri в iOS 26.5.

По словам Гурмана, запасы Apple TV, HomePod mini и HomePod 2 подходят к концу в розничных магазинах Apple по всему миру, что явно указывает на скорый анонс новых устройств.

Также не стоит забывать, что буквально через неделю компании исполнится 50 лет, поэтому в ближайшие дни нас могут ждать очередные анонсы в виде пресс-релизов, как это было с AirPods Max 2.

Напомним, приставки Apple TV 4K не обновлялись с октября 2022 года, а HomePod mini вышла ещё в октябре 2020 года, поэтому оба устройства нуждаются в аппаратных улучшениях.
-1
