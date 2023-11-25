Apple выпустит iPad, от которого вы присядете 🔥

Компания Apple готовится выпустить самый большой планшет в своей истории. Об этом пишет Phone Arena.
Ранее слухи о монструозно огромном iPad уже появлялись в СМИ, но постепенно затухли, так как не получили подкрепления. Теперь же инсайдеры снова уверенно пророчат релиз iPad Pro с самым большим дисплеем в истории Apple.
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Согласно источнику, будущий гигант получит OLED-матрицу (до сих пор ни один iPad её не получил) диагональю 14,1 дюйма. Он дополнит существующую линейку Pro, и в результате покупатель сможет выбирать между 11, 12,9 и 14,1 дюймовыми моделями.
Что касается технических характеристик, то iPad Pro 14,1 должен получить новый чип Apple Silicon M3, технологию MagSafe в Smart Connector и Dynamic Island, который будет реализован софтверно.
В мире уже существуют планшеты с диагональю 14 дюймов (например, Galaxy Tab), но для Apple это явно будет экспериментальный формат. Из-за веса и габаритов им вряд ли будет удобно пользоваться на ходу — скорее, сидя за столом или в кресле.
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