Apple выпустит iPad, от которого вы присядете 🔥

Олег

iPad


Компания Apple готовится выпустить самый большой планшет в своей истории. Об этом пишет Phone Arena.

Ранее слухи о монструозно огромном iPad уже появлялись в СМИ, но постепенно затухли, так как не получили подкрепления. Теперь же инсайдеры снова уверенно пророчат релиз iPad Pro с самым большим дисплеем в истории Apple.

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Согласно источнику, будущий гигант получит OLED-матрицу (до сих пор ни один iPad её не получил) диагональю 14,1 дюйма. Он дополнит существующую линейку Pro, и в результате покупатель сможет выбирать между 11, 12,9 и 14,1 дюймовыми моделями.

Что касается технических характеристик, то iPad Pro 14,1 должен получить новый чип Apple Silicon M3, технологию MagSafe в Smart Connector и Dynamic Island, который будет реализован софтверно.

В мире уже существуют планшеты с диагональю 14 дюймов (например, Galaxy Tab), но для Apple это явно будет экспериментальный формат. Из-за веса и габаритов им вряд ли будет удобно пользоваться на ходу — скорее, сидя за столом или в кресле. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+64
denisba
Может лучше 19 от которого сразу приляжем.
Сегодня в 11:14
#
Олег Воронин
+2229
Олег Воронин denisba
Тогда пригодится бабушкина двухколесная тележка, которая была для базара
Сегодня в 11:53
#
tellurian
+4746
tellurian Олег Воронин
Так и сейчас с ними ходят не только бабушки. Есть современные и красивые.
час назад в 13:45
#
Dmitriy
+785
Dmitriy
Так если проц silicon m3 может тогда туда макось пихать?
2 часа назад в 12:10
#
tellurian
+4746
tellurian
С таким экраном там точно должна быть не iPadOS
час назад в 13:45
#
–626
Stylus
на сколько лет?
минуту назад
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