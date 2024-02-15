Apple вырезала обещанную год назад функцию для HomePod и Apple TV

Фархад
SharePlay

Пользователи бета-версий iOS 17.4 и tvOS 17.4 обнаружили, что Apple отключила функцию Apple Music SharePlay, которую она тестировала для HomePod и Apple TV. Судя по всему, в марте её можно не ждать.

В первых бета-версиях tvOS 17.4 и iOS 17.4 появились элементы управления музыкой по SharePlay как на HomePod, так и на Apple TV, но во второй сборке их удалили.

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Напомним, Apple анонсировала новые возможности SharePlay в iOS 17 и tvOS 17 ещё на конференции WWDC 2023 в июне прошлого года. На колонках HomePod и приставках Apple TV нововведение SharePlay позволяло владельцам генерировать QR-код (на iPhone), который гости могли сканировать, чтобы воспроизводить контент на устройствах. При этом подписка на Apple Music должна быть только у владельца колонки.

Неясно, вернёт ли Apple функцию SharePlay в HomePod и Apple TV в будущих сборках iOS 17.4 и tvOS 17.4, но их релиз ожидается в марте.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3551
kardigan
Зажали наверное… пусть сами подписочку покупают и слушают!
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