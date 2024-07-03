Apple выторговала место в совете директоров OpenAI взамен на интеграцию ChatGPT в iOS 18

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Бывший глава App Store и вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер займёт должность наблюдателя в совете директоров OpenAI, сообщает Bloomberg.Производитель iPhone получил это место в рамках соглашения с OpenAI, согласно которому ChatGPT будет интегрирован в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Bloomberg отмечает, что наблюдатель в совете директоров — неформальная должность, при которой участник может присутствовать в заседаниях совета директоров, но без права голосовать или контролировать какие-либо процессы.Самое интересное, что OpenAI также предоставила Microsoft роль наблюдателя в совете директоров, чтобы она была с Apple на равных. А учитывая отношения Microsoft с OpenAI, на будущих заседаниях совета директоров они могут обсуждать новые договоренности по интеграции своих продуктов. Наверняка им не захочется этого делать в присутствии Фила Шиллера, который всё ещё курирует Apple. Вполне вероятно, что Microsoft потребует отстранить Шиллера от этих встреч.Отметим, что в рамках сделки между Apple и OpenAI ни одна из сторон не получит никаких денег.