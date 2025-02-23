Apple взялась за умные дома: в iOS 18.4 появилась новая категория устройств

Фархад

Amazon Echo Show

В коде первой бета-версии iOS 18.4 журналисты 9to5Mac обнаружили абсолютно новую категорию устройств, о которой ранее нигде не упоминалось.

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До сих пор в прошивках Apple устройства делились на следующие категории: iPhone, iPad, Apple Watch, Reality (Vision Pro) и Audio, куда входят колонки HomePod. Теперь появилась категория Home, которая охватывает новый тип устройств.

Согласно недавним инсайдам, уже этой весной Apple планирует анонсировать новый продукт в виде смарт-дисплея. По сути, это гибрид HomePod и iPad, который позволит управлять всеми девайсами умного дома. По данным «надёжных источников» 9to5Mac, гаджет с кодовым названием J490 будет работать на чипе A18 для поддержки функций Apple Intelligence. Также он получит камеру для распознавания жестов рук на расстоянии, что может быть полезно для управления им на кухне.

Ещё одно интересное нововведение в коде iOS 18.4 — новый API под названием «CookingKit» для поиска рецептов в сервисе Apple News+. Похоже, что с помощью CookingKit можно будет искать рецепты на основе определённых ингредиентов, а в будущем Apple может добавить поддержку комбайнов, аэрогрилей и других кухонных устройств.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Dmitriy
+1241
Dmitriy
Жаль, что большинство имеющихся устройств умных домов с ними до сих пор нормально не спорячь. Все, блин, любят проприетарные идеи....
Сегодня в 14:12
#
kardigan
+3913
kardigan
Все эти умные дома перестают быть умными, стоит только отключить электричество. Если нет дополнительного питания весь ум улетучивается вместе со щелчком рубильника.
По настоящему автономные системы большинству не доступны , поскольку очень дороги.
2 часа назад в 15:40
#
tellurian
+2153
tellurian kardigan
Этому чаще подверженны частные дома. В многоквартирном дома отключения редки. В целом вы правы, нужно продумывать варианты питания.
26 минут назад
#

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