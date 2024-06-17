Apple Watch 10 сильно изменятся, но есть обратная сторона



Компания Apple собирается переделать корпус будущих юбилейных Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.



Свежим инсайдом о будущем большом обновлении «яблочных» часов поделился Минг-Чи Куо. Он рассказал, что Apple сделает корпус Watch 10-го поколения ощутимо тоньше, чем у предыдущих моделей. При этом часы выйдут в двух версиях с увеличенными дисплеями: 45 и 49 мм (вместо 41 и 45 мм в Series 9).







Куо ничего не сказал о том, увеличится ли корпус часов вместе с дисплеем — Apple может добиться большей диагонали уменьшением рамок. Если всё будет именно так, то более тонкий корпус может означать снижение емкости аккумулятора, что было бы крайне нежелательно для большинства пользователей. Есть вероятность, что Apple будет продвигать Apple Watch Ultra как «долгоживущие» часы, а обычные Apple Watch — как супертонкие.



К слову, Минг-Чи Куо не упомянул и о наименовании Apple Watch X, так что вполне возможно часы выйдут с 10-кой в названии.