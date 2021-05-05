Apple Watch


В 2017-м году вышли Apple Watch 3. А в 2020-м увидела свет watchOS 7. Это самая актуальная версия ОС для «яблочных» часов, и третье поколение Apple Watch поддерживает её. Однако пользователи сталкиваются с трудностями при их обновлении. Ситуация настолько массовая, что Apple решила опубликовать инструкцию по обновлению именно этой модели часов. И она вызывает вопросы.

Обычно Apple Watch обновляются довольно просто — требуется только зарядить их более чем на 50% и нажать пару кнопок. Однако с третьей моделью это сложнее. Всё дело в том, что Apple Watch 3 оснащены всего 8Гб встроенной памяти. По умолчанию её более чем достаточно для обновления. Однако часам уже четыре года, и, несомненно, у любого их владельца уже есть небольшой архив программ, файлов и настроек на часах — иными словами, память занята. И это становится проблемой при обновлении на watchOS 7.4, так как устройству просто не хватает памяти. Казалось бы, можно что-то удалить и освободить её? Но Apple дает более радикальный совет. Если обратиться на официальный сайт компании, то можно найти примерно такую инструкцию:
  1. Разорвите пару с iPhone
  2. Отключите блокировку активации
  3. Сделайте резервную копию Apple Watch
  4. Сделайте сброс часов до состояния «как новые»
  5. Подключите часы к iPhone заново и настройте их «как новые» без восстановления из резервной копии
  6. Обновите часы
  7. Разорвите пару с iPhone
  8. Отключите блокировку активации
  9. Сделайте сброс часов до состояния «как новые»
  10. Подключите часы к iPhone и восстановите свою резервную копию.
Легким и быстрым этот процесс точно не назовешь. Apple даже не предлагает попробовать сначала частично очистить память — видимо, это никак не поможет обновиться. Очевидно, что компания столкнулась с проблемой по своей же вине — возможно, отдел маркетинга в 2017-м году подсказал компании оставить в Apple Watch 3 всего 8Гб памяти, так как на тот момент больше не требовалось. С другой стороны, радует то, что, несмотря на такое затруднение, компания всё-таки предоставляет апдейт для Apple Watch 3. Напомним, именно в watchOS 7.4 и iOS 14.5 появилась функция быстрой разблокировки iPhone с Face ID при помощи часов, если их владелец носит защитную маску. Эта возможность поддерживается на Series 3 и новее. 



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Источник:

Tha Verge Tha Verge

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