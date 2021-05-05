В 2017-м году вышли Apple Watch 3. А в 2020-м увидела свет watchOS 7. Это самая актуальная версия ОС для «яблочных» часов, и третье поколение Apple Watch поддерживает её. Однако пользователи сталкиваются с трудностями при их обновлении. Ситуация настолько массовая, что Apple решила опубликовать инструкцию по обновлению именно этой модели часов. И она вызывает вопросы.
Обычно Apple Watch обновляются довольно просто — требуется только зарядить их более чем на 50% и нажать пару кнопок. Однако с третьей моделью это сложнее. Всё дело в том, что Apple Watch 3 оснащены всего 8Гб встроенной памяти. По умолчанию её более чем достаточно для обновления. Однако часам уже четыре года, и, несомненно, у любого их владельца уже есть небольшой архив программ, файлов и настроек на часах — иными словами, память занята. И это становится проблемой при обновлении на watchOS 7.4, так как устройству просто не хватает памяти. Казалось бы, можно что-то удалить и освободить её? Но Apple дает более радикальный совет. Если обратиться на официальный сайт компании, то можно найти примерно такую инструкцию:
- Разорвите пару с iPhone
- Отключите блокировку активации
- Сделайте резервную копию Apple Watch
- Сделайте сброс часов до состояния «как новые»
- Подключите часы к iPhone заново и настройте их «как новые» без восстановления из резервной копии
- Обновите часы
- Разорвите пару с iPhone
- Отключите блокировку активации
- Сделайте сброс часов до состояния «как новые»
- Подключите часы к iPhone и восстановите свою резервную копию.
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Для обновления требовал почти всю память что у них есть. То есть даже удалив с часов всё что есть, памяти бы не хватило. По этому и требуют восстановить.