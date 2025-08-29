Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд

Фото: Unsplash



Крупный китайский производитель электроники впервые обошел Apple по объему продаж смарт-часов во всем мире. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, новым лидером на рынке носимой электроники стала Huawei. Объемы поставок ее смарт-часов увеличились на 25% год к году и оказались выше, чем у Apple. В основном такие цифры были достигнуты благодаря высокому спросу в Китае, но не только.Издание считает, что ключевую роль в лидерстве Huawei на рынке смарт-часов сыграло обилие моделей в низком и среднем ценовом диапазоне. Ее девайсы банально дешевле, чем даже самые простые Apple Watch, при этом обычному потребителю достаточно их возможностей и он не видит смысла переплачивать за «яблочные» часы. Более того, автономность у недорогих моделей Huawei зачастую гораздо лучше.К слову, поставки Apple Watch в этом квартале просели. Падение хоть и небольшое, всего на 3%, но оно продолжается седьмой квартал подряд, что намекает на грустную тенденцию.