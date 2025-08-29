Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Крупный китайский производитель электроники впервые обошел Apple по объему продаж смарт-часов во всем мире. Об этом пишет Gizmochina.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, новым лидером на рынке носимой электроники стала Huawei. Объемы поставок ее смарт-часов увеличились на 25% год к году и оказались выше, чем у Apple. В основном такие цифры были достигнуты благодаря высокому спросу в Китае, но не только.

Издание считает, что ключевую роль в лидерстве Huawei на рынке смарт-часов сыграло обилие моделей в низком и среднем ценовом диапазоне. Ее девайсы банально дешевле, чем даже самые простые Apple Watch, при этом обычному потребителю достаточно их возможностей и он не видит смысла переплачивать за «яблочные» часы. Более того, автономность у недорогих моделей Huawei зачастую гораздо лучше.

К слову, поставки Apple Watch в этом квартале просели. Падение хоть и небольшое, всего на 3%, но оно продолжается седьмой квартал подряд, что намекает на грустную тенденцию. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
OPPO ответила Apple на её претензии
Опа! Инженер Apple Watch стащил секретные файлы и ушёл работать в Oppo
Следующие Apple Watch получат Touch ID. Apple уже это подтвердила

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5405
Mers
Поставки и продажи это же не одно и то же, да?)
29 августа 2025 в 10:35
#
+56
kkm
Одно, одно :)
Причем это прекрасно по окружающим видно, по количеству браслетов и смарт-часов от Huawei.
А у кого второй (или очновной) смарт на андроиде-вообще сказка-перекинуть часы с афыонв на андроид или наоборот без потери настроек-нажатие одной кнопки..
Даже у СяоМяо беда-народ массово уходит с их смартбэндовьна хуавеевские-и качество датчиков/водонепроницаемость выше, и экраны с правильным соотношением сторон. А многим просто реально великоват немалый вес, размер, и мало суток работы…. Эпплвотчи разве что для специфических людей остались. Ну или тех, кто не накушался «обновите вашу iOS, в то работать не стану…» :)
29 августа 2025 в 11:12
#
Sergey Apple Service Israel .
+55
Sergey Apple Service Israel .
всё верно, я пользуюсь huawei watch ultimate с момента выхода, охеренные смарт часы с классической формой и браслетомсимки там нет но мне и не нужна, всё остальное естьпервые и единственные эппл часы 6ой версии подарил давно
29 августа 2025 в 11:49
#
+755
jkttim
Подумываю перейти на Huawei Fit 4Pro + купить ещё и их часы для офисного выхода Huawei GT5. Для разных ситуаций ношу разные. Apple watch устал постоянно заряжать🔌
29 августа 2025 в 14:08
#
Ber Gsb
0
Ber Gsb
Какой нафиг хуавей, если нужны реальные показатели — Гармин или на худой конец Полар , эплвотч — с их автономностью не конкуренты никому.
30 августа 2025 в 14:02
#
+68
arnikrock
Что-что, а хувеевские часы великолепны.
30 августа 2025 в 17:16
#
Максим Иванов
0
Максим Иванов
По дизайну они как по мне очень круты,но от покупки останавливает то что их заряжать каждый день ну или 2,после галакси вотч 5 я закалебался,сейчас хожу хуавей про 3 вроде,раз в 5 дней 42мм
30 августа 2025 в 19:12
#