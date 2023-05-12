Apple Watch доказали, что их придумали не зря. Всего одна их функция делит жизнь на «до» и «после»

Олег

Apple Watch


В сети распространяются два новых случая, в которых фигурируют Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, первый случай произошел в Миннесоте (США). Мужчина попал под колеса автомобиля, а сбивший его водитель тут же уехал и не помог пострадавшему. Apple Watch на руке мужчины распознали удар и последующее падение, после чего подали сигнал SOS и отправили оповещение его супруге и дочери. В результате пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, благодаря быстрой доставке в больницу он выжил.

Во втором случае 83-летний мужчина по имени Уильям шел один вдоль реки в штате Огайо, и в этот момент у него подкосились ноги. «Яблочные» часы зафиксировали падение и отправили сигнал — в службу спасения и родственникам дедушки. Когда Уильяма доставили в больницу, оказалось, что у него был большой тромб в сосудах, а обнаружить его обычными средствами ранее не получалось. Именно из-за тромба Уильям упал возле реки.

Ранее функции обнаружения падения и ДТП уже неоднократно помогали своим владельцам получить своевременную помощь и выжить. Здорово, что современные технологии по-настоящему спасают жизни. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

s_medik
+3338
s_medik
Мне кажется в iGuides можно придумать новогодний конкурс «Угадай автора по заголовку статьи». И главная интрига будет между Кузнецовым или Ворониным.
2 часа назад в 22:40
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