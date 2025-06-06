Apple Watch наконец-то получат поддержку сторонних виджетов

Наряду с ожидаемыми изменениями дизайна iOS 26 и остальных платформ, Apple собирается мощно прокачать смарт-часы. Портал 9to5Mac поделился инсайдом, что в watchOS 26 появится одна из самых востребованных функций — сторонние виджеты в «Пункт управления».
Более того, само меню можно будет настроить через приложение Watch на iPhone. Так пользователям будет проще добавлять, удалять или изменять порядок виджетов «Пункта управления».
Теперь осталось дождаться официального анонса всех нововведений на конференции WWDC, которая стартует уже в понедельник, 9 июня. Кстати, список совместимых моделей часов можно посмотреть тут.
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