Apple Watch научились определять медленную зарядку в watchOS 26







С релизом крупного обновления С релизом крупного обновления watchOS 26 пользователям совместимых часов стала доступна новая функция, которая сообщает об использовании медленной зарядки для Apple Watch. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно новому документу службы поддержки Apple, если ваши Apple Watch обнаружат медленную зарядку, в разделе «Аккумулятор» приложения «Настройки» появится соответствующее уведомление. Все этапы медленной зарядки обозначены оранжевым цветом, а быстрой — зелёным.Зачем это нужно? Предупреждение о медленной зарядке означает, что вы можете ускорить процесс с помощью зарядного устройства большей мощности. Особенно полезна эта фича, если у вас Apple Watch Series 7 и новее.Для максимально быстрой зарядки Apple рекомендует использовать зарядное устройство USB-C Power Delivery и фирменный магнитный кабель USB-C, который входит в комплект поставки часов.