Apple Watch научились определять медленную зарядку в watchOS 26

Фархад

watchOS 26

С релизом крупного обновления watchOS 26 пользователям совместимых часов стала доступна новая функция, которая сообщает об использовании медленной зарядки для Apple Watch.

Согласно новому документу службы поддержки Apple, если ваши Apple Watch обнаружат медленную зарядку, в разделе «Аккумулятор» приложения «Настройки» появится соответствующее уведомление. Все этапы медленной зарядки обозначены оранжевым цветом, а быстрой — зелёным.

Зачем это нужно? Предупреждение о медленной зарядке означает, что вы можете ускорить процесс с помощью зарядного устройства большей мощности. Особенно полезна эта фича, если у вас Apple Watch Series 7 и новее.

Для максимально быстрой зарядки Apple рекомендует использовать зарядное устройство USB-C Power Delivery и фирменный магнитный кабель USB-C, который входит в комплект поставки часов.
2
Источник:
Apple
Комментарии