Apple Watch научились определять медленную зарядку в watchOS 26

С релизом крупного обновления watchOS 26 пользователям совместимых часов стала доступна новая функция, которая сообщает об использовании медленной зарядки для Apple Watch.
Зачем это нужно? Предупреждение о медленной зарядке означает, что вы можете ускорить процесс с помощью зарядного устройства большей мощности. Особенно полезна эта фича, если у вас Apple Watch Series 7 и новее.
Для максимально быстрой зарядки Apple рекомендует использовать зарядное устройство USB-C Power Delivery и фирменный магнитный кабель USB-C, который входит в комплект поставки часов.