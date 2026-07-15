Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple Watch не получат самое ожидаемое изменение века

Олег

Фото: Unsplash 

Европейский союз решил смягчить экологические требования к аккумуляторам для носимой электроники. Об этом пишет 9to5Mac. 

Согласно источнику, речь идет о требовании делать заднюю крышку и аккумулятор у девайсов легкосъемным для его замены в домашних условиях. Новое решение Еврокомиссии освобождает такие гаджеты, как Apple Watch и умные очки, от обязанности этого требования. 

Изначально жесткие правила ЕС вызвали критику со стороны американских дипломатов и производителей, так как эти ограничения мешали выходу технологических новинок на европейский рынок. Теперь новое постановление отправлено на утверждение в Европарламент и Совет ЕС. После согласования послабления вступят в силу через 20 дней. 

Наверняка, сами пользователи не отказались бы от легкой замены АКБ в Apple Watch, AirPods и других подобных устройствах; однако чиновники признали, что попытка самостоятельно разобрать герметичный корпус мелких устройств может лишить их водонепроницаемости и нарушить безопасность. Ранее Apple пришлось изменить метод крепления аккумуляторов у iPhone и Macbook, чтобы выполнить требования ЕС. 
0
Источник:
9to5Mac
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Зачем вообще такой OLED? Новый iPad mini разочарует фанатов Apple
Вышел смартфон, которого боятся Apple, Google и Samsung
Apple не разрешает, но этот способ может выручить. Как подключить любой Apple Pencil к любой модели iPad

Рекомендации

Рекомендации

Китайские фотоимбочки напряглись: iPhone 18 Pro получит камеру как в профессиональных фотоаппаратах
Борьба с VPN привела к падению продаж на маркетплейсах
Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса
⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также