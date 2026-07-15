Apple Watch не получат самое ожидаемое изменение века

Европейский союз решил смягчить экологические требования к аккумуляторам для носимой электроники. Об этом пишет 9to5Mac.Согласно источнику, речь идет о требовании делать заднюю крышку и аккумулятор у девайсов легкосъемным для его замены в домашних условиях. Новое решение Еврокомиссии освобождает такие гаджеты, как Apple Watch и умные очки, от обязанности этого требования.Изначально жесткие правила ЕС вызвали критику со стороны американских дипломатов и производителей, так как эти ограничения мешали выходу технологических новинок на европейский рынок. Теперь новое постановление отправлено на утверждение в Европарламент и Совет ЕС. После согласования послабления вступят в силу через 20 дней.Наверняка, сами пользователи не отказались бы от легкой замены АКБ в Apple Watch, AirPods и других подобных устройствах; однако чиновники признали, что попытка самостоятельно разобрать герметичный корпус мелких устройств может лишить их водонепроницаемости и нарушить безопасность. Ранее Apple пришлось изменить метод крепления аккумуляторов у iPhone и Macbook, чтобы выполнить требования ЕС.