Apple Watch не получат самое ожидаемое изменение века
Фото: Unsplash
Европейский союз решил смягчить экологические требования к аккумуляторам для носимой электроники. Об этом пишет 9to5Mac.
Согласно источнику, речь идет о требовании делать заднюю крышку и аккумулятор у девайсов легкосъемным для его замены в домашних условиях. Новое решение Еврокомиссии освобождает такие гаджеты, как Apple Watch и умные очки, от обязанности этого требования.
Изначально жесткие правила ЕС вызвали критику со стороны американских дипломатов и производителей, так как эти ограничения мешали выходу технологических новинок на европейский рынок. Теперь новое постановление отправлено на утверждение в Европарламент и Совет ЕС. После согласования послабления вступят в силу через 20 дней.
Наверняка, сами пользователи не отказались бы от легкой замены АКБ в Apple Watch, AirPods и других подобных устройствах; однако чиновники признали, что попытка самостоятельно разобрать герметичный корпус мелких устройств может лишить их водонепроницаемости и нарушить безопасность. Ранее Apple пришлось изменить метод крепления аккумуляторов у iPhone и Macbook, чтобы выполнить требования ЕС.
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