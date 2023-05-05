Apple Watch — не просто игрушка для развлечения, и вот лучшее доказательство этому

Фото: Unsplash



В сети появилась история женщины, которая осталась жива благодаря Apple Watch. О ней написали на Reddit.



Пользователь форума Reddit из США рассказал о последней поездке своей мамы. Женщина была в командировке в соседнем штате и остановилась на ночь в отеле. После заселения она почувствовала боль в груди, забеспокоилась, и написала подруге из того же отеля, чтобы та зашла к ней в номер, когда будет время. Едва отправив сообщение, женщина упала на пол без сознания.



Именно в таком положении обнаружила пострадавшую её подруга, которая зашла к ней в номер. Она бросилась вызывать скорую, но была крайне удивлена, когда услышала, что команда медиков уже едет по этому адресу. Оказалось, что Apple Watch на руке у мамы рассказчика распознали падение и автоматически отправили запрос в экстренную службу.



Казалось бы, что смарт-часы дали лишь несколько минут преимущества, но в итоге они стали решающими. Врачи доставили пострадавшую в больницу и диагностировали у нее разрыв аорты — она выжила только благодаря быстрому вызову скорой и транспортировке.



В заключение парень пишет, что раньше относился к подобным историям скептически и считал их рекламными вбросами. Теперь же он в корне изменил свое мнение.

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides