Apple Watch — не просто игрушка для развлечения, и вот лучшее доказательство этому

Олег

Apple Watch

Фото: Unsplash

В сети появилась история женщины, которая осталась жива благодаря Apple Watch. О ней написали на Reddit.

Пользователь форума Reddit из США рассказал о последней поездке своей мамы. Женщина была в командировке в соседнем штате и остановилась на ночь в отеле. После заселения она почувствовала боль в груди, забеспокоилась, и написала подруге из того же отеля, чтобы та зашла к ней в номер, когда будет время. Едва отправив сообщение, женщина упала на пол без сознания.

Именно в таком положении обнаружила пострадавшую её подруга, которая зашла к ней в номер. Она бросилась вызывать скорую, но была крайне удивлена, когда услышала, что команда медиков уже едет по этому адресу. Оказалось, что Apple Watch на руке у мамы рассказчика распознали падение и автоматически отправили запрос в экстренную службу.

Казалось бы, что смарт-часы дали лишь несколько минут преимущества, но в итоге они стали решающими. Врачи доставили пострадавшую в больницу и диагностировали у нее разрыв аорты — она выжила только благодаря быстрому вызову скорой и транспортировке.

В заключение парень пишет, что раньше относился к подобным историям скептически и считал их рекламными вбросами. Теперь же он в корне изменил свое мнение. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+557
law
У нас ни кто не приедет…
Вчера в 23:54
#
–236
NYX law
Потому что у нас на этом скорая не зарабатывает
час назад в 01:31
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