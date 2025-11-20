Apple Watch окончательно стали бесполезными







Владельцы Apple Watch массово выражают в интернете своё недовольство изменениями в приложении «Тренировка», которые Apple представила в watchOS 26. Многие считают, что обновлённый интерфейс усложнило запуск тренировок и сделала меню очень раздражающим.

«То, что я раньше мог делать во сне, не задумываясь, теперь ломает мой мозг и всегда раздражает меня перед тренировкой», — заявил один из счастливых владельцев Apple Watch.

С релизом watchOS 26 в сентябре, приложение «Тренировка» перешло от больших, легко нажимаемых плиток с тренировками к прокручиваемому интерфейсу с угловыми кнопками. Вместо того, чтобы один раз нажать на тренировку для старта, пользователи теперь выбирают её тип, а затем нажимают на небольшую кнопку запуска, которая появляется после короткой анимации. Apple также интегрировала настройку музыки и подкастов непосредственно в само приложение «Тренировка», чтобы пользователи могли настроить автоматическое воспроизведение аудио при начале тренировки.Судя по обсуждению на Reddit в разделе r/AppleWatch, полному жалоб, многие изменения окончательно убедили владельцев смарт-часов перейти на альтернативные девайсы от сторонних брендов. Один из пользователей подчеркнул, что с обновлением «активировать тренировку по плаванию стало невозможно, если ты в бассейне». Несколько любителей водных видов спорта подтвердили это.В некоторых случаях нажатие кнопки «Старт» не запускает тренировку. Всё из-за новых анимаций. Один из пользователей объяснил, что «задержка между выбором и запуском тренировки настолько большая, что он постоянно промахивается или открывает не то».В качестве временной меры часть пользователей перешла на голосовые команды Siri, а владельцы Apple Watch Ultra повесили нужные тренировки на кнопку «Действие».Сама Apple, похоже, не торопится решать проблемы с часами, хотя в iOS 26 компания уже разрешила снижать эффект «жидкого стекла».