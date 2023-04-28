Apple Watch освободят от мобильного рабства

Портал MacRumors сообщает, что Apple работает над изменениями в операционной системе watchOS, которые позволят подключать Apple Watch не только к iPhone, но и к iPad или Mac.С момента выхода в 2015 году Apple Watch можно было привязать только к одному iPhone, а недавно компания разрешила подключать к одному смартфону несколько разных пар часов. До сих пор Apple Watch не предусматривают возможности сопряжения с другими устройствами в своей же экосистеме, хотя они используются в связке с Mac для разблокировки компьютеров и с сервисом Apple Fitness+ на iPad.Теперь стало известно, что Apple планирует внести изменения в процесс сопряжения/синхронизации, которые позволят привязать Apple Watch к нескольким девайсам, включая разные iPhone, iPad и Mac с одинаковым Apple ID.Вполне вероятно, что нововведение станет частью масштабных обновлений watchOS 10, iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14, которые будут представлены уже 5 июня на конференции WWDC 2023.

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