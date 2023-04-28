Apple Watch освободят от мобильного рабства

Фархад

Apple Watch

Портал MacRumors сообщает, что Apple работает над изменениями в операционной системе watchOS, которые позволят подключать Apple Watch не только к iPhone, но и к iPad или Mac.

С момента выхода в 2015 году Apple Watch можно было привязать только к одному iPhone, а недавно компания разрешила подключать к одному смартфону несколько разных пар часов. До сих пор Apple Watch не предусматривают возможности сопряжения с другими устройствами в своей же экосистеме, хотя они используются в связке с Mac для разблокировки компьютеров и с сервисом Apple Fitness+ на iPad.

Теперь стало известно, что Apple планирует внести изменения в процесс сопряжения/синхронизации, которые позволят привязать Apple Watch к нескольким девайсам, включая разные iPhone, iPad и Mac с одинаковым Apple ID.

Вполне вероятно, что нововведение станет частью масштабных обновлений watchOS 10, iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14, которые будут представлены уже 5 июня на конференции WWDC 2023.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5066
tellurian
Ещё бы сделал уведомление между часами и телефоном о разрыве связи или удалении штатными средствами.
Чужие программы кривые и батарейку высаживают.
28 апреля 2023 в 10:39
#
Mers
+4389
Mers tellurian
Стоковая функция полный отстой, мне нравилось как на МиБенде было. Отошел на 10-15 метров и браслет уже кричит, что телефон не с тобой. Тут приедешь уже на работу, телефона нет и часы молчат.
А что за сторонние приложения?
28 апреля 2023 в 11:08
#
tellurian
+5066
tellurian Mers
В магазине есть приложения платные, которые уведомляют. На форуме давно читал. Название не помню.
28 апреля 2023 в 12:20
#
Mers
+4389
Mers tellurian
Жаль. Спасибо.
28 апреля 2023 в 22:32
#
kardigan
+3069
kardigan
А для чего их с mac или ipad связывать?
Какие сценарии использования часов в паре с ними?
Телефон ещё куда не шло, да и то когда часы были просматривал только на улице-дома в основном они свой досуг проводили на свём пятачке -зарядке.
28 апреля 2023 в 10:48
#
tellurian
+5066
tellurian kardigan
У кого айфонов нет :))
28 апреля 2023 в 12:20
#
+604
Paspartu kardigan
Мак можно разблокировать с помощью часов
28 апреля 2023 в 13:24
#
+553
law Paspartu
Типо сижу у мака и он не блокируется, отошел заблокировался подошел опять разблокировался? Вот так было круто без др манипуляций, тачев и кодов
28 апреля 2023 в 14:36
#
tellurian
+5066
tellurian law
Для этого не надо из уметь связывать. Можно через WiFi/Bluetooth реализовать.
28 апреля 2023 в 20:38
#
Mr.Igor
+115
Mr.Igor
А смысл подключения эпл вотч к планшету или маку? Зачем это? Что это изменит? Ну к планшету еще ладно, к маку зачем непонятно…..
28 апреля 2023 в 21:56
#