Apple Watch Series 11 получат самый яркий дисплей







Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился некоторыми подробностями о предстоящих смарт-часах Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился некоторыми подробностями о предстоящих смарт-часах Apple Watch Series 11 , анонс которых состоится уже на следующей неделе.

По словам Гурмана, новинка сохранит тот же дизайн, что и предшествующая модель, но получит новый экран с увеличенной максимальной яркостью. Кроме того, Apple изменит расцветки и предложит новые ремешки для Apple Watch Series 11. Конкретные расцветки инсайдер не назвал, но он отметил, что от Jet Black из Series 10 пока отказываться не собираются.Похоже, Apple Watch Series 11 станет куда более скромным обновлением по сравнению с прошлогодними Series 10, которые получили редизайн. Помимо улучшений дисплея, новые смарт-часы будут оснащены модемом MediaTek с поддержкой 5G и чип S11. Функция мониторинга артериального давления для выявления гипертонии пока остаётся под вопросом.Напомним, презентация Apple «Awe Dropping» стартует во вторник, 9 сентября, в 20:00 по московскому времени. Мы будем оперативно рассказывать про все новинки на нашем сайте и в соцсетях.