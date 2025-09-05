Apple Watch Series 11 получат самый яркий дисплей

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился некоторыми подробностями о предстоящих смарт-часах Apple Watch Series 11, анонс которых состоится уже на следующей неделе.
Похоже, Apple Watch Series 11 станет куда более скромным обновлением по сравнению с прошлогодними Series 10, которые получили редизайн. Помимо улучшений дисплея, новые смарт-часы будут оснащены модемом MediaTek с поддержкой 5G и чип S11. Функция мониторинга артериального давления для выявления гипертонии пока остаётся под вопросом.
Напомним, презентация Apple «Awe Dropping» стартует во вторник, 9 сентября, в 20:00 по московскому времени. Мы будем оперативно рассказывать про все новинки на нашем сайте и в соцсетях.