Apple Watch снова оправдали своё существование. Их точно придумали не зря!

Олег

Apple Watch

Фото: Apple

В сети распространяется история женщины, которую спасли Apple Watch. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, всё произошло в штате Цинциннати, США. 29-летняя девушка по имени Кимми Уоткинс почувствовала себя плохо — у нее началось головокружение, одышка. Она решила, что это от недосыпа и легла вздремнуть.

Спустя полтора часа во сне Кимми почувствовала вибросигнал своих Apple Watch. Часы вовсю трезвонили об аномалии в сердечном ритме — он был крайне высоким в течение длительного времени сна. Частота сердечных сокращений достигала 178 ударов в минуту; такие показатели бывают у спортсменов во время интенсивных тренировок и даже близко не являются нормой для спящего человека.

Врачи срочно обследовали девушку и обнаружили у нее легочную эмболию. Если говорить проще, то в её легких появился сгусток крови, который может в любой момент перекрыть сосуд. Помимо этого, Кимми обнаружила у себя проблемы со свертываемостью крови.

Apple Watch в очередной раз помогли своему владельцу обнаружить смертельно опасную патологию и остаться в живых. 

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Источник:
Phone Arena
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