





Функции мониторинга сердечной активности в Apple Watch снова удалось спасти жизнь. Двадцатипятилетний Закари Зис получил уведомление о высокой частоте пульса в состояние покоя — 210 ударов в минут. После этого он обратился за помощью и сейчас его состояние в порядке.Сообщается, что Зис, недавний выпускник Университета штата Огайо, боролся с атаксией Фридрейха большую часть своей жизни и был вынужден использовать инвалидную коляску со средней школы. Атаксия Фридрейха — редкое генетическое заболевание, которое может вызывать затруднения при ходьбе, влиять на речь и чувствительность конечностей.Зис — заядлый пользователь Apple Watch и однажды его часы предупредили о высокой частоте пульса в состоянии покоя — 210 ударов в минуту. Как оказалось, Закари потребовалась абляция предсердий. «Apple Watch говорили мне о наличии возможных проблем, а также, что мне следует обратиться за помощью», — рассказывает Зис.После процедуры частота сердечных сокращений Закари вернулась к норме. По его словам, он уже восстановился на 90 процентов.Apple Watch позволяют установить порог уведомления о высокой частоте пульса. После соответствующей настройки смарт-часы будут направлять уведомление в случаях, если обнаружат частоту сердечных сокращений выше установленного значения в течение 10 минут покоя. Настроить эту возможность можно в приложении Apple Watch для iPhone.