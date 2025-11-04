Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple Watch стали лучше оценивать сон в watchOS 26.2

Фархад

watchos

В первой бете watchOS 26.2 Apple доработала функцию «Оценка сна», доступную для Apple Watch. Компания изменила обозначения диапазонов, чтобы лучше оценивать самочувствие людей после беспокойной ночи.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новые оценки сна теперь выглядят так:
  • Очень низкая — 0-40 (ранее 0-29);
  • Низкая — 41-60 (ранее 30-49);
  • Нормальная — 61-80 (ранее 50-69);
  • Высокая — 81-95 (ранее 70-89)
  • Очень высокая — 96-100 (ранее 90-100).


Напомним, функция «Оценки сна» в watchOS 26 учитывает продолжительность сна, время отхода ко сну и пробуждения, чтобы присвоить определённый балл, отражающий качество сна. Продолжительность сна оценивается в 50 баллов, время отхода ко сну — в 30 баллов, а пробуждения (количество пробуждений ночью) — в 20 баллов.

Возможно, в будущем компания снова подкорректирует эти значения. Релиз общедоступных версий watchOS 26.2 и iOS 26.2 состоится в декабре.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Вышли бета-версии iOS 26.2 и macOS 26.2
+1 причина срочно установить macOS Tahoe 26.1
Попасть в Telegram теперь можно через WhatsApp

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии