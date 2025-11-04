Apple Watch стали лучше оценивать сон в watchOS 26.2







В первой бете watchOS 26.2 Apple доработала функцию «Оценка сна», доступную для Apple Watch. Компания изменила обозначения диапазонов, чтобы лучше оценивать самочувствие людей после беспокойной ночи.

Очень низкая — 0-40 (ранее 0-29);

Низкая — 41-60 (ранее 30-49);

Нормальная — 61-80 (ранее 50-69);

Высокая — 81-95 (ранее 70-89)

Очень высокая — 96-100 (ранее 90-100).

Новые оценки сна теперь выглядят так:Напомним, функция «Оценки сна» в watchOS 26 учитывает продолжительность сна, время отхода ко сну и пробуждения, чтобы присвоить определённый балл, отражающий качество сна. Продолжительность сна оценивается в 50 баллов, время отхода ко сну — в 30 баллов, а пробуждения (количество пробуждений ночью) — в 20 баллов.Возможно, в будущем компания снова подкорректирует эти значения. Релиз общедоступных версий watchOS 26.2 и iOS 26.2 состоится в декабре.