Apple Watch убедительно доказали, что были придуманы не зря

Олег

Apple Watch


Apple Watch оповестили о жутком ДТП, о котором иначе никто бы не узнал. Историю рассказали в AppleInsider.

Согласно источнику, рано утром в офис шерифа полиции штата Огайо, США поступило оповещение о ДТП. В нем была геометка, и полицейские сразу выехали на место происшествия. По прибытию они не увидели никаких аварий, поэтому подняли дрон, который обнаружил перевернутую машину в глубоком овраге неподалеку.

Оказалось, что автомобиль Chevy Spark около 7 часов утра свернул с трассы и кувырком улетел на дно оврага с горной речкой. В машине было два человека, и один из них скончался сразу. Второй получил тяжелые травмы, и его доставили в медицинский центр.

Если бы Apple Watch не подали сигнал о ДТП, перевернутую машину в овраге никто бы не обнаружил и пассажир, скорее всего, не выжил бы. Здорово, что современные технологии в бытовых устройствах спасают жизни в прямом смысле слова. 

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Источник:
Apple Insider
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