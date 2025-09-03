Apple Watch Ultra 3 можно не ждать. Представлены Garmin Fenix ​​8 Pro с дисплеем microLED и спутниковой связью

Компания Garmin внезапно представила флагманские смарт-часы Garmin Fenix 8 Pro, которые могут похвастаться шикарным экраном, поддержкой LTE для голосовых вызовов и текстовых сообщений, а также спутниковой связью.
Разумеется, во всех моделях Garmin Fenix 8 Pro есть стандартный набор датчиков для мониторинга здоровья и трекинга сна, а также сотни различных тренировок.
Стоит отметить, что функции связи работают через приложение Garmin Messenger, которое работает по подписке (пока доступно только в США и Европе). Интересно, что часы используют сеть LTE-M, которая разработана для энергосберегающей работы. А когда вы находитесь вне зоны покрытия сотовой связи, включается система Garmin inReach, которая в последние годы значительно усовершенствовалась и теперь позволяет отправлять не только короткие текстовые сообщения, но и двусторонние голосовые сообщения.
Цены на Garmin Fenix 8 Pro стартуют с $1200 за версию с 47-мм OLED-дисплеем и $1300 за модель с 51-мм корпусом, а microLED обойдётся желающим в $2000.