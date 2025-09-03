Apple Watch Ultra 3 можно не ждать. Представлены Garmin Fenix ​​8 Pro с дисплеем microLED и спутниковой связью

Компания Garmin внезапно представила флагманские смарт-часы Garmin Fenix ​​8 Pro, которые могут похвастаться шикарным экраном, поддержкой LTE для голосовых вызовов и текстовых сообщений, а также спутниковой связью.

Сама топовая версия Garmin Fenix ​​8 Pro на 51 мм предлагает microLED-дисплей с яркостью до 4500 нит, что в 1,5 больше, чем у актуальных Apple Watch Ultra 2. Заявленное время автономной работы составляет 4 дня с включённым режимом Always-On Display (AOD). OLED-модель Fenix ​​8 Pro доступна в корпусах 47 мм и 51 мм. Они работают до 8 и до 15 дней с включённым AOD соответственно.

Разумеется, во всех моделях Garmin Fenix ​​8 Pro есть стандартный набор датчиков для мониторинга здоровья и трекинга сна, а также сотни различных тренировок.

Стоит отметить, что функции связи работают через приложение Garmin Messenger, которое работает по подписке (пока доступно только в США и Европе). Интересно, что часы используют сеть LTE-M, которая разработана для энергосберегающей работы. А когда вы находитесь вне зоны покрытия сотовой связи, включается система Garmin inReach, которая в последние годы значительно усовершенствовалась и теперь позволяет отправлять не только короткие текстовые сообщения, но и двусторонние голосовые сообщения.

Цены на Garmin Fenix ​​8 Pro стартуют с $1200 за версию с 47-мм OLED-дисплеем и $1300 за модель с 51-мм корпусом, а microLED обойдётся желающим в $2000.
Источник:
GSM Arena
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Комментарии

Smerch777S
А причем тут AWU3?!)))
Совершенно разные часы и сравнения не имеет смысла и логики)
AWU «смарт часы» со спортивными опциями) Garmin наоборот, спортивные часы со функциями смарт часов)
Владельцам iPhone ничем AW всё равно не заменить, тк эпл тупо не позволяет раскрыть потенциал часов любых сторонних производителей)
Пишу это всё не голословно, а как владелец и AW и Garmin уже не первый год.
Разные часы и они не взаимозаменяемые!
2 минуты назад
