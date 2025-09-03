Apple Watch Ultra 3 можно не ждать. Представлены Garmin Fenix ​​8 Pro с дисплеем microLED и спутниковой связью







Компания Garmin внезапно представила флагманские смарт-часы Garmin Fenix ​​8 Pro, которые могут похвастаться шикарным экраном, поддержкой LTE для голосовых вызовов и текстовых сообщений, а также спутниковой связью.

Сама топовая версия Garmin Fenix ​​8 Pro на 51 мм предлагает microLED-дисплей с яркостью до 4500 нит, что в 1,5 больше, чем у актуальных Apple Watch Ultra 2. Заявленное время автономной работы составляет 4 дня с включённым режимом Always-On Display (AOD). OLED-модель Fenix ​​8 Pro доступна в корпусах 47 мм и 51 мм. Они работают до 8 и до 15 дней с включённым AOD соответственно.Разумеется, во всех моделях Garmin Fenix ​​8 Pro есть стандартный набор датчиков для мониторинга здоровья и трекинга сна, а также сотни различных тренировок.Стоит отметить, что функции связи работают через приложение Garmin Messenger, которое работает по подписке (пока доступно только в США и Европе). Интересно, что часы используют сеть LTE-M, которая разработана для энергосберегающей работы. А когда вы находитесь вне зоны покрытия сотовой связи, включается система Garmin inReach, которая в последние годы значительно усовершенствовалась и теперь позволяет отправлять не только короткие текстовые сообщения, но и двусторонние голосовые сообщения.Цены на Garmin Fenix ​​8 Pro стартуют с $1200 за версию с 47-мм OLED-дисплеем и $1300 за модель с 51-мм корпусом, а microLED обойдётся желающим в $2000.