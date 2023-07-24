Apple Watch Ultra избавятся от своего главного недостатка



Компания Apple уменьшит вес своих топовых Apple Watch Ultra. Об этом пишет MacRumors.



После релиза совершенно новой модели Apple Watch Ultra все владельцы часов заметили, что они гораздо тяжелее, чем любая другая модель. Например, Apple Watch Series 8 весят всего 32 грамма, тогда как Ultra — почти 62 грамма. Это двойная прибавка, которая не может не ощущаться на запястье.







Похоже, что вторая модель Apple Watch Ultra будет гораздо легче. Инсайдеры утверждают, что для нее инженеры Apple будут использовать детали, напечатанные на 3D-принтере, в частности, кнопки и Digital Crown. Сейчас эти детали выполнены из титана и обтачиваются на станках, но изготовленные на принтере они существенно снизят вес — в масштабах 62 грамм даже 10 грамм будут ощутимы.