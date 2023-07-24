Apple Watch Ultra избавятся от своего главного недостатка

Олег

Apple Watch


Компания Apple уменьшит вес своих топовых Apple Watch Ultra. Об этом пишет MacRumors.

После релиза совершенно новой модели Apple Watch Ultra все владельцы часов заметили, что они гораздо тяжелее, чем любая другая модель. Например, Apple Watch Series 8 весят всего 32 грамма, тогда как Ultra — почти 62 грамма. Это двойная прибавка, которая не может не ощущаться на запястье.

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Похоже, что вторая модель Apple Watch Ultra будет гораздо легче. Инсайдеры утверждают, что для нее инженеры Apple будут использовать детали, напечатанные на 3D-принтере, в частности, кнопки и Digital Crown. Сейчас эти детали выполнены из титана и обтачиваются на станках, но изготовленные на принтере они существенно снизят вес — в масштабах 62 грамм даже 10 грамм будут ощутимы. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

sergey ivanov
+50
sergey ivanov
62 грамма — "тяжело"?) Реально такие изнеженные? У меня Ситизен Скайхок — 200 грамм. И то я их спокойно таскаю.
2 часа назад в 18:41
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tellurian
+4923
tellurian
После стальных не заметил никакой разницы в весе. Да и когда купил стальные после обычных не заметил разницу.
2 часа назад в 18:42
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