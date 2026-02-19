Top.Mail.Ru

Apple Watch Ultra можно хоронить! Вышли Amazfit T-Rex Ultra 2 из титана с автономностью до 30 дней

Фархад



Популярный производитель смарт-часов Huami выпустил новую флагманскую модель из защищённой серии T-Rex — Amazfit T-Rex Ultra 2. Девайс создан как для обычного использования, так и для походов, экспедиций 33 и выживания в сложных погодных условиях.

Amazfit T-Rex Ultra 2 получили корпус из титана Grade 5 (безель, задняя крышка и кнопки) в сочетании с армированным полимером, что позволило сохранить баланс прочности и веса (~89 г). При этом часы спокойно выдерживают погружения до 10 ATM, а производитель заявляет о двойной сертификации для подводного плавания. Кроме того, часы могут работать при температуре до -30 °C.



Новинка оснащена 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом. Пиковая яркость достигает 3000 нит, благодаря чему экран остаётся читаемым даже под прямым солнцем. За автономность отвечает аккумулятор на 870 мАч, которого хватает на 30 дней работы в стандартном режиме. Для многодневных походов и забегов без доступа к розетке это один из ключевых аргументов в пользу новой модели.



Отдельный акцент в Amazfit T-Rex Ultra 2 сделан на навигации: есть поддержка шести спутниковых систем, офлайн-карты, построение маршрутов до 100 км, профили высот и корректировка трека прямо в пути. Также доступны контрольные точки, уведомления о важных местах, двухрежимный фонарик с SOS, NFC-платежи через Zepp Pay и 64 ГБ встроенной памяти для карт и музыки. Кроме того, в них предусмотрены все базовые датчики мониторинга (пульс, кислород в крови, температура кожи) здоровья и 180+ режимов тренировок.



Amazfit T-Rex Ultra 2 уже продаются в некоторых странах по цене $549,99.
Источник:
GizmoChina
