Apple Watch Ultra очень странно модифицировали. Ценник подскочил почти вдвое

В сети появилась новая странная услуга — полировка Apple Watch Ultra. Об этом написали в iMore.Согласно источнику, некоторые мастера-ювелиры начали предлагать необычную услугу. Они научились полировать корпус часов, то есть снимать матовое покрытие по всей поверхности. В результате корпус становится буквально «зеркальным» и переливается на свету благодаря своему дизайну.Помимо полировки самого корпуса, мастер может обесцветить новую настраиваемую кнопку, которая с завода окрашена в оранжевый цвет. В результате она тоже становится хромированной и перестает выделяться на корпусе.За свою работу ювелиры берут разную сумму, но в среднем итоговая стоимость отполированных Apple Watch Ultra может доходить до $1500 при официальном прайсе в $899.