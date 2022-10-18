Apple Watch Ultra Apple

Apple Watch Ultra очень странно модифицировали. Ценник подскочил почти вдвое

Олег

Ultra


В сети появилась новая странная услуга — полировка Apple Watch Ultra. Об этом написали в iMore.

Согласно источнику, некоторые мастера-ювелиры начали предлагать необычную услугу. Они научились полировать корпус часов, то есть снимать матовое покрытие по всей поверхности. В результате корпус становится буквально «зеркальным» и переливается на свету благодаря своему дизайну. 

Ultra

Ultra

Ultra

Помимо полировки самого корпуса, мастер может обесцветить новую настраиваемую кнопку, которая с завода окрашена в оранжевый цвет. В результате она тоже становится хромированной и перестает выделяться на корпусе. 

Ultra


За свою работу ювелиры берут разную сумму, но в среднем итоговая стоимость отполированных Apple Watch Ultra может доходить до $1500 при официальном прайсе в $899. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

+325
Geek
Мне нравится:)
2 часа назад в 13:00
#
kardigan
+2832
kardigan
И надолго ли созранится такая полировка?
28 минут назад
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