Apple Watch Ultra «отбили» владельцу свою немалую стоимость всего одной функцией

Олег

Apple Watch Ultra

Фото: Apple

Топовые смарт-часы Apple спасли своего владельца благодаря функции обнаружения падения. Об этом рассказали в Gizmochina.

Согласно источнику, 40-летний пользователь Apple Watch Ultra из Лас-Вегаса по имени Джош Фурман страдает сахарным диабетом. Недавно уровень сахара в крови мужчины упал настолько, что он потерял сознание и упал на землю.

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Apple Watch Ultra на его руке идентифицировали резкое падение владельца и сразу же отправили вызов в спасательную службу. Мужчина не мог разговаривать с оператором, но часы отослали свою геопозицию, благодаря чему сотрудники «скорой» очень быстро его нашли. Пока они ехали, Apple Watch автоматически отправили жене Джоша сообщение о его состоянии; супруга оперативно приехала на место и смогла прояснить медикам особенности его проблем со здоровьем.

Сообщается, что Фурман вручную включил функцию обнаружения падений, которая по умолчанию отключена для пользователей младше 55 лет. Это его спасло: врачи констатировали, что он мог умереть, если бы помощь не была оказана так быстро.

Несмотря на немалую стоимость Apple Watch Ultra, в определенный момент жизни их владелец может оказаться очень рад, что потратился на покупку. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Seagull
–502
Seagull
Какой сахар, что за бред выпишите 😬🙄
Сегодня в 00:54
#
Misha Gynin
–45
Misha Gynin Seagull
Почитайте что такое гипогликемия, при редком снижении уровня глюкозы в крови можно потерять сознание и впасть в кому ...
Сегодня в 01:52
#
+47
pochaps Seagull
Сахар дорожает
Сегодня в 06:45
#
tellurian
+4752
tellurian Seagull
У диабетиков такое может быть. У меня у родственника так. Когда резко снижается сахар, становится плохо и бывает по разному у людей. Носит кусок сахара с собой. Если что, сразу в рот кладёт.
Сегодня в 09:30
#
Misha Gynin
–45
Misha Gynin
А если бы Apple как хотели встроили в часы неинвазивный измеритель уровня сахара (пусть даже и не очень точный) то они бы спасали ежедневно огромное количество людей ...
Сегодня в 01:53
#
kardigan
+3233
kardigan Misha Gynin
Если бы это имело бы хоть какой то смысл, наверняка они эту возможность не упустили. «Не мног не точно» в таких делах не прокатывает. Хорошо когда точно. И стоит это точно в семь раз дешевле чем эти часы. Кто болеет сахарным диабетом, тот знает о чём я говорю.
Сегодня в 07:30
#
ierom
+43
ierom
хорошо хоть заряда батарейки на часах хватило...)
Сегодня в 08:00
#
+9
Пользователь удален
Ну что за чудо заголовок! Иначе и быть не может. Жизнь бесценна — а у автора она стоит как часы.
Сегодня в 09:27
#