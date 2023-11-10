Apple Watch Ultra «отбили» владельцу свою немалую стоимость всего одной функцией

Фото: Apple



Топовые смарт-часы Apple спасли своего владельца благодаря функции обнаружения падения. Об этом рассказали в Gizmochina.



Согласно источнику, 40-летний пользователь Apple Watch Ultra из Лас-Вегаса по имени Джош Фурман страдает сахарным диабетом. Недавно уровень сахара в крови мужчины упал настолько, что он потерял сознание и упал на землю.







Apple Watch Ultra на его руке идентифицировали резкое падение владельца и сразу же отправили вызов в спасательную службу. Мужчина не мог разговаривать с оператором, но часы отослали свою геопозицию, благодаря чему сотрудники «скорой» очень быстро его нашли. Пока они ехали, Apple Watch автоматически отправили жене Джоша сообщение о его состоянии; супруга оперативно приехала на место и смогла прояснить медикам особенности его проблем со здоровьем.



Сообщается, что Фурман вручную включил функцию обнаружения падений, которая по умолчанию отключена для пользователей младше 55 лет. Это его спасло: врачи констатировали, что он мог умереть, если бы помощь не была оказана так быстро.



Несмотря на немалую стоимость Apple Watch Ultra, в определенный момент жизни их владелец может оказаться очень рад, что потратился на покупку.