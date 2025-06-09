Apple WWDC 2025: где смотреть трансляцию на русском языке

Артем
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Сегодня, 9 июня, состоится презентация, в рамках которой Apple расскажет о новых iOS, iPadOS, macOS и других операционных системах.

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Где смотреть?


• На официальном сайте Apple;
• На официальном YouTube-канале;
• В приложении Apple TV;
• Через приложение Apple Developer.

Что с переводом?

Скорее всего, ивент не будет переведен на русский язык даже субтитрами. Чтобы понять, о чем говорит Тим Кук и его коллеги, смотрите через Яндекс Браузер. Нейросеть переводит и озвучивает речь спикеров в реальном времени, а разные голоса позволят не запутаться в диалогах. Функция уже встроена, поэтому ничего дополнительно скачивать не надо.

• Устанавливаем Яндекс Браузер;
• Включаем YouTube-трансляцию на официальном канале Apple;
• Во вкладке сверху можно будет выбрать один из вариантов озвучки (появится после начала трансляции).

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Редакция iGuides будет вести текстовый вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале, на страничке во «Вконтакте», а также «Одноклассниках», Bluesky и X Там мы оперативно расскажем о самых важных моментах презентации.

Смотреть Apple WWDC 2025 на YouTube

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Комментарии

Anatoly076
+324
Anatoly076
Нафиг эта презентация нужна? Тут толковые редакторы сходят, посмотрят, нам всем тут за 2-3 поста все расскажут! Еще я буду сидеть пару часов слушать шлак всякий. За 14 лет ни одной не смотрел…
час назад в 13:06
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Сергей Вахтин
+125
Сергей Вахтин
За YouTube отдельное спасибо. Мало того, что этот пациент скорее мертв, чем жив, так ещё и переводчик Яндекса не работает, если включить ВПН.
час назад в 13:52
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