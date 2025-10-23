Apple, я хочу откатить iOS!

В июне текущего года на WWDC 2025 компания Apple показала нам свою новую iOS 26 (и iPadOS 26, далее по тексту я буду подразумевать обе). Больших функциональных изменений в ней, как уже водится, код наплакал; этот факт компания решила компенсировать большим редизайном системы.
Содержание:
- Почему я хочу откатить iOS
- Почему я не могу откатить iOS
- Почему нужно разрешить откат iOS
Почему я хочу откатить iOS
Во время WWDC 2025 у меня на руках был прекраснейший iPad Pro 12,9 с чипом M1 — первый планшет компании с дисплеем mini-LED и первая 13-дюймовая модель для меня самого. Во время просмотра я был просто в восторге от новой многооконности и сразу после презентации накатил первую бета-версию на айпад.
Это было ровно то, чего я долго хотел. Запуск нескольких «равноправных» окон, не приклееных к краям дисплея и друг к другу, масштабирование пальцем за уголок, перетаскивание данных между окнами и так далее. Работало на старте не идеально, но мои восторги и 120 Гц сглаживали шероховатости.
К моменту релиза у меня уже сменился планшет — вместо Pro 12,9 (M1) теперь был Air 11 (M2). Еще до этого я понимал, что новая многооконность потеряет весь свой шарм на маленьком дисплее, так как места там для нее будет физически мало. И это именно так — на 11 дюймах комфортно и юзабельно оказалось открывать лишь два окна рядом (и одно поверх время от времени). А делать это можно было и в iPadOS 18.
Большим разочарованием для меня стало удаление из iPadOS 26 режима Slide Over — когда я мог перетащить приложение из док-панели к краю экрана, и окно становилось в пару к первому или же превращалось в плавающее. В iOS 26.1 режим частично вернули, но для его запуска нужно несколько нажатий вместо простого и логичного перетаскивания.
Помимо этого, на экране без ProMotion сразу стали заметны подлагивания и мелкие недоработки графики и интерфейса. Анимации стали долгими и желейными, кнопки сменили привычное расположения и иногда налазят на другие элементы интерфейса. Удовольствие от прошивки пропало, в глаза полезли только недостатки.
А еще поведение планшета стало непредсказуемым. Например, края экрана некорректно реагируют на свайпы: вместо открытия ЦУ у меня регулярно уменьшается окно, вместо сворачивания окна по жесту снизу вверх ничего не происходит. С обработкой касаний вообще что-то странное, даже при беглом наборе текста половина букв просто не пропечатывается.
Есть и другие проблемы, не буду перечислять всё; скажу лишь, что у меня полное ощущение неоконченного бета-тестирования, которое плавно перетекло из лета в осень. И это несмотря на свежесть планшета и чипа — М2 и модель 2024 года, на секундочку!
Почему я не могу откатить iOS
Само собой, после таких впечатлений мне захотелось вернуться на iPadOS 18, однако сделать этого я не смог. Ни для кого не секрет, что Apple не позволяет откат iOS на более старые версии, даже если эта самая версия вышла месяци или неделю назад. Обычно это объясняется безопасностью системы, но сейчас вы поймете, почему в данном запрете нет ничего, кроме маркетинга.
Нередко после выхода большого номерного апдейта окно для отката сохраняется порядка 1,5-2 недель, но в этом году дали всего неделю. Сборка iOS 18.6.2 потеряла подпись рано утром 23 сентября, а все кто обновился и оказался недоволен, остались за бортом.
Кто-то скажет: iOS 26 это самая свежая версия, в которой были исправлены разные ошибки и уязвимости, а значит откатываться на iOS 18 просто небезопасно! Но вы упускаете одну деталь.
На самом деле в день релиза iOS 26 была тихо выпущена еще одна прошивка — iOS 18.7. Она содержала те же патчи безопасности, что и 26-я, и была доступна абсолютно для всех устройств, а не только для старых. На моих iPhone 15 и iPad Air M2 этот апдейт отображался наравне с iOS 26. Но позже она быстро пропала с радаров и IPSW-файла этой сборки в сети так и не появилось. Скачать iOS 18.7 можно, но лишь для трех айфонов, поддержка которых была прекращена.
Получается, что дело не в безопасности. Что же мешало Apple предоставить iOS 18.7 для всего модельного ряда наравне с iOS 26? Маркетинг.
Компания еще в период бета-тестирования поняла, насколько непривычным будет для фанбазы новый дизайн; а люди так устроены — уходить от непривычного к знакомому. Да и лагодром при любом масштабном изменении ОС отнюдь не исключен. Так что волна откатов была бы неизбежна, а она испортила бы красивые цифры и графики, которые нужно будет показать инвесторам перед новогодним сезоном. Поэтому предоставлять возможность отката для Apple фактически означает открыть своё уязвимое место.
На самом деле Apple не уважает своих пользователей и фанатов. Наблюдательные люди давно поняли это из обычной привычки бренда всё решать за нас — отсюда почти двадцатилетнее отсутствие банальных настроек в системе, которые присутствуют в Android еще с палеозоя. Разумеется, многим даже нравится отсутствие выбора, но это другой вопрос.
Неуважение к фанатам ярко проявилось и тут: заранее понимая, что люди захотят откатить ОС, компания закрывает откат как можно скорее и буквально вынуждает нас привыкать к тому, что есть. Ведь человека как такового отличает как раз свобода выбора, а именно ее Apple целенаправленно отнимает.
Есть и еще одна причина, почему откаты запрещены — Apple проще проводить любую массовую политику, когда подавляющее большинство устройств работают на самой свежей ОС. Тихо отключить какую-то функцию? Выпилить из системы то, что не соответствует маркетинговой стратегии? Да изи.
Почему нужно разрешить откат iOS
Я считаю, что откат iOS просто необходимо разрешить. И это вполне реальный сценарий, если за него возьмутся государственные регулирующие органы Евросоюза или США. Почему это так важно? Тезисно:
- Ущемляет мое право выбора. Как взрослый и свободный человек я хочу сам решать, что видеть на своем смартфоне. Это базис.
- Нарушает мои права потребителя. Я отдаю за iPhone 3-6 прожиточных минимумов или 1-3 ежемесячных зарплаты, и хочу иметь возможность в том числе выбирать версию ОС, на котором он будет работать.
- Ломает логику. Apple разрешала и разрешает откат macOS на своих компьютерах, тогда почему iOS и iPadOS откатывать запрещено?
Прямо сейчас основная пользователская база iPhone и iPad принимает правила игры, именно поэтому Apple ведет себя так, как ведет. Однако вскоре это может измениться. Компанию уже прогнули по вопросам порта USB-C, стороннего ПО и доступа к NFC. Быть может, на очереди откат ОС?