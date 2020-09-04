Акции компании Apple за день упали на 8%, в результате чего её капитализация уменьшилась на 180 миллиардов долларов.
Это крупнейшее падение капитализации не только в истории Apple — до сих пор ни одна компания не дешевела так быстро на такую сумму. Предыдущий рекорд принадлежал Facebook, чья капитализация в июле 2018 года снизилась на 119 долларов.
180 миллиардов долларов это примерно в 3,2 раза больше рыночной оценки «Газпрома», чья капитализация сейчас составляет 4,24 триллиона рублей или 56,5 миллиарда долларов.
Apple сохранила рыночную стоимость выше двух триллионов долларов США. Важно понимать, что от дневного падения стоимости акций сама компания ничего не потеряла, поскольку котировки меняются каждый день. Ещё примерно полгода назад Apple оценивалась в один триллион долларов, и за это время её акции выросли вдвое.
Несколько дней назад Apple провела дробление акций одна к четырём, в результате чего её ценные бумаги стали стоить примерно по 125 долларов за штуку, то есть стали намного доступнее для покупки инвесторами. Падение капитализации вряд ли связано с дроблением, дело в том, что 3 сентября фондовый индекс ста самых дорогих компаний, акции которых выставлены на ТNASDAQ, показал среднее снижение на 5,23%. Инвесторы в целом не уверены, что американские высокотехнологичные компании продолжат расти так же стремительно, как в последние несколько лет, поэтому некоторые в спешке начинают избавляться от их акций, пока они не подешевели ещё сильнее.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Интересно, как долго они после такого падения восстанавливались 😅