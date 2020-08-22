Еще один пример натянутых отношений Apple с разработчиками. Основатель Wordpress Мэтт Малленвег рассказал в своем твиттере, что бесплатное приложение Wordpress для iOS какое-то время не получало обновлений, потому что «они были заблокированы в App Store». По его словам, у компании не было возможности выпускать обновления или исправления ошибок, пока она не удовлетворила требования Apple, добавив поддержку транзакций через магазин приложений для своих тарифных планов.
Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent... we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020
Приобретаемые тарифные планы Wordpress не являются функциональной частью приложения. Разработчики пытались отключить это возможность у себя на стороне сервера, но для Apple этого было недостаточно. В Wordpress решили пойти на уступки и пользователи скоро получат обновления. Стоит отметить, что приложение WordPress ранее не содержало внутриигровых покупок, и они не были необходимы для использования приложения. Таким образом получается, что Apple победила, заставив бесплатный софт приносить доход.
Напомним, недовольство разработчиков по поводу комиссий App Store и доминирующего положения на рынке продолжает нарастать. На купертиновцев подала в суд Epic Games из-за удаления Fortnite из магазина App Store. Слушание по этому дело должно пройти в понедельник.
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