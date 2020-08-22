Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent... we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name? — Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020







Еще один пример натянутых отношений Apple с разработчиками. Основатель Wordpress Мэтт Малленвег рассказал в своем твиттере, что бесплатное приложение Wordpress для iOS какое-то время не получало обновлений, потому что «они были заблокированы в App Store». По его словам, у компании не было возможности выпускать обновления или исправления ошибок, пока она не удовлетворила требования Apple, добавив поддержку транзакций через магазин приложений для своих тарифных планов.Приобретаемые тарифные планы Wordpress не являются функциональной частью приложения. Разработчики пытались отключить это возможность у себя на стороне сервера, но для Apple этого было недостаточно. В Wordpress решили пойти на уступки и пользователи скоро получат обновления. Стоит отметить, что приложение WordPress ранее не содержало внутриигровых покупок, и они не были необходимы для использования приложения. Таким образом получается, что Apple победила, заставив бесплатный софт приносить доход.Напомним, недовольство разработчиков по поводу комиссий App Store и доминирующего положения на рынке продолжает нарастать. На купертиновцев подала в суд Epic Games из-за удаления Fortnite из магазина App Store. Слушание по этому дело должно пройти в понедельник.