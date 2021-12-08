Вчера вечером Apple выпустила предрелизную сборку macOS Monterey 12.1, которая так и не получила обещанную функцию. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
7 июня 2021 года на WWDC компания Apple показала нам будущую macOS Monterey. Обновление получилось довольно минорным и нововведений в нем было мало — почти все они затронули лишь нативный браузер Safari. Однако одна киллер-фича Monterey всё-таки была нам продемонстрирована — это «Универсальный контроль». Функция позволяет непрерывно работать сразу на всех своих Apple-устройствах, мгновенно переключаясь между Mac, MacBook и iPad. На презентации это выглядело очень эффектно — «Универсальный контроль» обещал стать олицетворением понятия «Экосистема».
Однако в свежей сборке macOS Monterey 12.1 разработчики так и не обнаружили эту фишку. Дело в том, что Apple обещала добавить «Универсальный контроль» «позже этой осенью», а осень уже кончилась. Вчерашняя бета-сборка имеет статус Release Candidate; это означает, что никаких новых функций в macOS 12.1 добавлено не будет. Кроме того, «Универсальный контроль» ни разу не появился в прошедших бета-версиях Monterey — разработчики до сих пор не смогли его попробовать даже в тестовом режиме. Похоже, у Apple возникли какие-то трудности в процессе внедрения этой крутой, но, очевидно, очень сложной функции.
Однако хорошие новости всё-таки есть: сборка macOS 12.1 Release Candidate исправила несколько багов Monterey, которые были пропущены в релизной версии системы. Например, у некоторых пользователей трекпад иногда переставал реагировать на касания и щелчки — по словам разработчиков, текущая бета-сборка исправляет эту ошибку. Кроме того, в macOS 12.1 больше не будет вылетать Safari при попытке работать с сайтом YouTube — сейчас такая проблема возникает на новых MacBook Pro с «челкой», работающих под управлением macOS Monterey 12.0.1.
Ранее мы рассказали о том, какие устройства Apple готовит для нас в 2022 году. Например, компания может показать бюджетный MacBook Pro на новом чипе Silicon, стеклянный iPad Pro и «неубиваемые» Apple Watch.
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