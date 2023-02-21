Apple «задним числом» дополнила список изменений в iOS 16.3.1

Олег

iOS 16


Компания Apple внесла несколько новых пунктов в список изменений iOS 16.3.1 и iOS 16.3 на своем официальном сайте. На это обратил внимание ресурс 9to5Mac.

Ранее мы рассказывали, что в iOS 16.3.1 были исправлены несколько уязвимостей, которые использовались хакерами в реальной жизни. Спустя примерно неделю после релиза разработчики обнаружили, что Apple дополнила список исправленных дыр в своем официальном чейнж-листе — ранее такой практики за компанией не наблюдалось.

Согласно источнику, Apple дописала задним числом еще несколько исправленных уязвимостей в iOS 16.3.1 и даже в более старой iOS 16.3. В самой свежей сборке устранена ошибка, которая была связана с созданием «злонамеренного сертификата» — он позволял хакеру создать DoS-атаку на устройство и принудительно активировать аварийный режим.

Что касается iOS 16.3, то в ней, оказывается, было исправлено на три дыры больше, чем заявлялось ранее. В частности, одна из них позволяла злоумышленникам читать любые файлы на устройстве с правами root, а две других — выполнять произвольный код.

Неизвестно, почему Apple сообщила об этих исправлениях только сейчас. Можно предположить, что компания не хотела заострять внимание на таких серьезных уязвимостях в её устройствах в момент релиза сборок iOS. Добавив отметки позднее, инженеры избежали шума вокруг этой темы. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+722
Eredy
А вы свое когда будете исправлять, улучшать и дополнять?
Сегодня в 09:17
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Ckor_30
+639
Ckor_30 Eredy
Согласен полностью выше написано , когда обновите приложение iGuides для iPhone и добавите темную тему в приложении?
Сегодня в 10:59
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