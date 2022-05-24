Apple закрыла поддержку предыдущей версии iOS

Компания Apple прекратила подписывать iOS 15.4.1. Об этом сообщает MacRumors.
Традиционно спустя несколько дней после выхода iOS 15.5 компания Apple закрыла поддержку iOS 15.4.1, предыдущей по счету версии прошивки для iPhone. То же самое касается и обновления для iPad — версия iPadOS 15.4.1 тоже больше недоступна для пользователей.
На практике это означает, что с сегодняшнего дня вы не сможете произвести откат iOS или iPadOS до версии 15.4.1, если 15.5 вас чем-то не устраивает. Apple всегда закрывает доступ к предыдущим прошивкам после выхода более новых версий — это объясняется мерами безопасности. Каждый новый апдейт закрывает уязвимости системы, которые в предыдущих версиях всё еще присутствуют.
Напомним, что iOS 15.4.1 была небольшим патчем, который закрывал несколько важных уязвимостей, а также исправлял проблему с повышенным расходом аккумулятора на некоторых моделях смартфонов. На моем iPhone SE (2020) этот апдейт ухудшил работу Wi-Fi и Cellular, и обновление до iOS 15.5 не исправило положение.
А как у вас работает iOS/iPadOS 15.5? Поделитесь в комментариях!