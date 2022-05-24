Apple iPhone iOS 15.4.1

Apple закрыла поддержку предыдущей версии iOS

Олег

iPhone


Компания Apple прекратила подписывать iOS 15.4.1. Об этом сообщает MacRumors. 

Традиционно спустя несколько дней после выхода iOS 15.5 компания Apple закрыла поддержку iOS 15.4.1, предыдущей по счету версии прошивки для iPhone. То же самое касается и обновления для iPad — версия iPadOS 15.4.1 тоже больше недоступна для пользователей. 

На практике это означает, что с сегодняшнего дня вы не сможете произвести откат iOS или iPadOS до версии 15.4.1, если 15.5 вас чем-то не устраивает. Apple всегда закрывает доступ к предыдущим прошивкам после выхода более новых версий — это объясняется мерами безопасности. Каждый новый апдейт закрывает уязвимости системы, которые в предыдущих версиях всё еще присутствуют. 

Напомним, что iOS 15.4.1 была небольшим патчем, который закрывал несколько важных уязвимостей, а также исправлял проблему с повышенным расходом аккумулятора на некоторых моделях смартфонов. На моем iPhone SE (2020) этот апдейт ухудшил работу Wi-Fi и Cellular, и обновление до iOS 15.5 не исправило положение. 

А как у вас работает iOS/iPadOS 15.5? Поделитесь в комментариях!

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+2
avgur011
Не обновлялся
час назад в 11:30
#
+1
sumrak555200
Пока все отлично работает...
час назад в 11:40
#
Александр Пешкичев
+17
Александр Пешкичев
Что там по 15.5, кто стави? Эти Aplедрилы там ничего не заблокировали?
час назад в 11:58
#
+63
araik313
У меня жутко садится батарея с 15.5 iPhone 13 pro max
46 минут назад
#
–11
876589
Батарея тоже стала быстрее садиться на 15.5 13 pro max, а в остальном все в норме
42 минуты назад
#