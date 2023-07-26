Apple закрыла популярнейший iCloud-сервис. Успели сохранить свои данные?



Компания Apple исполнила обещание и закрыла сервис «Мой фотопоток». Об этом пишет Macworld.



Ранее мы



Подписаться на iGuides в Telegram , чтобы узнать обо всем первым. Компания Apple исполнила обещание и закрыла сервис «Мой фотопоток». Об этом пишет Macworld.Ранее мы предупреждали о планах компании завершить поддержку «фотопотока». Впервые он был запущен в 2011 году, а в последние несколько лет его функуциональность в целом заменяет «Медиатека iCloud». С 26 июня «Мой фотопоток» закрыт: всем, кто до сих пор его использовал, придется как можно скорее перейти на «Медиатеку». Сегодня истекают 30 дней с момента закрытия и это последний шанс успеть сохранить свои снимки.



Главным преимуществом «фотопотока» являлась его бесплатность и безлимитность — сервис не использовал ваше хранилище iCloud. Что касается «Медиатеки», то для ее работы в вашем облаке iCloud должно быть достаточно места для всех снимков и видеороликов, в противном случае придется оформлять подписку на расширение хранилища. Штатных 5 Гб не хватит большинству пользователей.



Чтобы перейти с «фотопотока» на «Медиатеку iCloud», откройте «Настройки» iPhone, тапните на своё имя, выберите iCloud и включите тумблер «Медиатеки». Учтите, что сегодня фотографии из «фотопотока» будут удалены из облачного хранилища Apple.