Apple закрыла в России бесплатную поддержку по телефону

Пользователи устройств Apple в России столкнулись с неприятными изменениями в работе службы технической поддержки. Ранее бесплатный номер 8 (800) 555-67-34, по которому можно было получить консультацию, перестал обслуживаться. При звонке на этот номер робот информирует о том, что услуга больше не предоставляется.

Альтернативный способ связи для российских владельцев продуктов Apple всё же существует — можно позвонить по номеру +7 499 951-25-79, который указан на сайте компании. Основным отличием нового канала коммуникации является то, что он платный, стоимость звонка тарифицируется согласно условиям оператора. Другие способы связи, включая онлайн-чат на русском языке, продолжают функционировать в привычном режиме.Сворачивания деятельности Apple на российском рынке началось ещё в 2022 году. Тогда компания приостановила продажи своей продукции в России, закрыла онлайн-магазин и ограничила работу ряда сервисов, включая Apple Pay. С 1 апреля 2026 года сотовые операторы по требованию Минцифры прекратили обработку платежей в App Store, что затронуло оплату подписок, в том числе iCloud+.