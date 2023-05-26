Apple закрывает легендарный сервис iCloud. Сохраните свои данные!



Компания Apple объявила о закрытии службы для облачной работы с фотографиями. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о сервисе «Мой фотопоток». Он появился гораздо раньше «Медиатеки iCloud» и позволял выгружать в облако фотографии, снятые в течение последних 30 дней, после чего делал их доступными на всех подключенных устройствах — iPhone, iPad, Mac, iPod и Windows-ПК.



Apple заявляет, что «Мой фотопоток» будет закрыт 26 июня 2023 года. В этот день новые фотографии прекратят выгружаться в iCloud, а уже находящиеся там снимки будут храниться в течение 30 дней, после чего будут безвозвратно удалены.



Если вы пользуетесь «фотопотоком», обязательно перенесите из него свои фотографии в «Медиатеку iCloud», иначе вы рискуете потерять их 23 июля. Чтобы сделать это, откройте приложение «Фото», выберите «Мой фотопоток», выделите все нужные вам фотографии, нажмите «Поделиться» и перенесите их в нужное вам место.