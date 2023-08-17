Apple заменит кожу в чехлах для iPhone 15 на более премиальный материал. Угадайте, на какой

Фархад
iPHone 15 case

Портал 9to5Mac, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в этом году фирменных кожаных чехлов для новой серии iPhone не будет. Компания планирует заменить кожу на премиальный материал.

Первым об отказе от кожаных чехлов заявил авторитетный инсайдер Duan Rui в X (экс-Twitter), а позже эту информацию подтвердили несколько других источников.

На первый взгляд, это довольно странный шаг со стороны Apple, поскольку кожаные чехлы для iPhone — высокомаржинальный аксессуар, приносящий огромную прибыль. К тому же компания ежегодно слегка меняет дизайн смартфонов, чтобы вынудить владельцев покупать новые чехлы. Возможно, такое решение связано с защитой окружающей среды, поскольку производство кожаных чехлов оставляет относительно высокий углеродный след. 

Инсайдеры также отметили, что Apple планирует заменить кожу другим материалом премиум-класса, как в люксовых автомобилях. Например, Land Rover в моделях Evoque и Velar предлагает обшивку салона из смеси шерсти и полиэстера от Kvadrat, а же Mercedes использует Artico — синтетический кожаный материал на основе винила — в своих автомобилях с 2003 года. Пока не до конца ясно, на каком материале остановится Apple, но, вполне вероятно, что такие чехлы для iPhone будут стоить дороже.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Ckor_30
+652
Ckor_30
Будут стоить ещё овер-дофига 😨
26 минут назад
#
Andrey Mironov
+1
Andrey Mironov
Чехол из свитера это забавно. Надо было карбоном обклеивать, он же тоже смотрится красиво и дорого
20 минут назад
#
Dmitriy
+648
Dmitriy
Почему то вспомнилась цитата из сериала:
-Ты знаешь, как Алькантара впитывает запах г@вна!
13 минут назад
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