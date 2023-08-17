Apple заменит кожу в чехлах для iPhone 15 на более премиальный материал. Угадайте, на какой

Портал 9to5Mac, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в этом году фирменных кожаных чехлов для новой серии iPhone не будет. Компания планирует заменить кожу на премиальный материал.Первым об отказе от кожаных чехлов заявил авторитетный инсайдер Duan Rui в X (экс-Twitter), а позже эту информацию подтвердили несколько других источников.На первый взгляд, это довольно странный шаг со стороны Apple, поскольку кожаные чехлы для iPhone — высокомаржинальный аксессуар, приносящий огромную прибыль. К тому же компания ежегодно слегка меняет дизайн смартфонов, чтобы вынудить владельцев покупать новые чехлы. Возможно, такое решение связано с защитой окружающей среды, поскольку производство кожаных чехлов оставляет относительно высокий углеродный след.Инсайдеры также отметили, что Apple планирует заменить кожу другим материалом премиум-класса, как в люксовых автомобилях. Например, Land Rover в моделях Evoque и Velar предлагает обшивку салона из смеси шерсти и полиэстера от Kvadrat, а же Mercedes использует Artico — синтетический кожаный материал на основе винила — в своих автомобилях с 2003 года. Пока не до конца ясно, на каком материале остановится Apple, но, вполне вероятно, что такие чехлы для iPhone будут стоить дороже.