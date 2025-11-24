Apple запрещает продавать iPhone в Россию







Индийский портал Business Standard сообщает, что официальные дистрибьюторы Apple предупредили индийских ритейлеров о серьёзных штрафах за экспорт iPhone в Россию.

По оценкам экспертов, 3-5% от общего объема экспорта iPhone поступает по неофициальным каналам, и почти половина из них — в Россию. Компания решила ввести штрафы, если новые iPhone, особенно 17-й серии, будут активированы с помощью иностранных SIM-карт в течение 90 дней с момента покупки. Эта мера направлена ​​на предотвращение незаконного перенаправления телефонов на «серые» рынки. Более того, Apple будет блокировать этих ритейлеров.Почему Apple пошла на этот шаг? Такое решение направлено на предотвращение перенаправления iPhone на другие высокодоходные международные рынки, такие как Россия, Африка и Ближний Восток. Этот «серый» рынок приводит к дефициту поставок в Индии. Согласно источнику, модели серии iPhone 17 быстро исчезают с полок индийских магазинов, поскольку ритейлеры отправляют большие партии продукции на зарубежные рынки, где маржа выше. Только в октябре экспорт iPhone принёс $1,6 млрд.Станет ли Apple блокировать iPhone удалённо? Вряд ли. Компании нет смысла наказывать конечных покупателей, поэтому она будет бороться с хитрыми ритейлерами.