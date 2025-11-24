Apple запрещает продавать iPhone в Россию

Индийский портал Business Standard сообщает, что официальные дистрибьюторы Apple предупредили индийских ритейлеров о серьёзных штрафах за экспорт iPhone в Россию.
Почему Apple пошла на этот шаг? Такое решение направлено на предотвращение перенаправления iPhone на другие высокодоходные международные рынки, такие как Россия, Африка и Ближний Восток. Этот «серый» рынок приводит к дефициту поставок в Индии. Согласно источнику, модели серии iPhone 17 быстро исчезают с полок индийских магазинов, поскольку ритейлеры отправляют большие партии продукции на зарубежные рынки, где маржа выше. Только в октябре экспорт iPhone принёс $1,6 млрд.
Станет ли Apple блокировать iPhone удалённо? Вряд ли. Компании нет смысла наказывать конечных покупателей, поэтому она будет бороться с хитрыми ритейлерами.