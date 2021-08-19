



Брюссельская компания CitizenLab изучила, какие фразы, слова и даже числа попадают под запрет в продуктах Apple. Больше всего цензуры установлено в Китае, Гонконг, Тайване, но запреты встречаются и в более демократичных странах, вроде Японии, Канады и США.



Аналитики CitizenLab, проверили, что можно, а что нельзя выгравировать на iPad и AirTag. У Apple есть такая услуга, но при выборе некоторых слов или цифр появляется сообщение о невозможности нанесения такой надписи. Например, Apple не может выгравировать китайским пользователям число 8964. Оно считается отсылкой к протестам на площади Тяньаньмэнь, которые прошли 4 июня 1989 года







В Китае также запрещены к гравировке иероглифы, означающие следующие слова и фразы: «политика», «сопротивление», «волна демократии», «права человека». В Гонконге, который считается специальным административным регионом Китая, хотя и борется за независимость, под запрет попали «зонтичная революция», «двойное всеобщее избирательное право» и «свобода прессы», а на Тайване запрещено упоминать высших чинов Китайской коммунистической партии и лидеров запрещённых религиозных движений.



CitizenLab указывает, что законодательство Китая не обязывает Apple цензурировать надписи на гаджетах, компания делает это добровольно, чтобы не лишиться доступа к одному из крупнейших рынков сбыта. Apple не устраивает политическую цензуру в Японии, Канаде и США, в этих странах выгравировать не получится только ругательные или дискриминационные слова и фразы.







