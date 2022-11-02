iOS 16 Apple

Apple запретила устанавливать iOS 16.0.3 и вот почему

Олег

iOS


Компания Apple запретила откатываться на iOS 16.0.3 и более старые версии. Об этом пишут в MacRumors.

Это стандартная практика компании: спустя несколько дней после выхода новой версии iOS Apple перестает выдавать сертификаты для более старых. В результате установить их на свое устройство невозможно: проверка сертификата является обязательной.

24 октября 2022 года вышла iOS 16.1, а сегодня, 2 ноября, Apple прекратила поддерживать iOS 16.0.3. Если вдруг вам не понравилась версия 16.1, то откатиться на 16.0 больше не получится. Обычно такие меры предпринимаются, поскольку самые свежие апдейты содержат исправления безопасности, которых нет в предыдущих версиях. Например, в iOS 16.1 была исправлена уязвимость в Siri, которая позволяла злоумышленнику собрать о вас кое-что личное. 

Любопытно, что спустя более месяца после выхода iOS 16, пользователям всё еще доступен откат на iOS 15, а точнее на самую свежую iOS 15.7.1. Если вдруг вам нужно это сделать, то инструкция вот здесь

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+429
samOsebe
..и вот почему©️
таки и почему же?
неужели никто не знал про практику запрета установки старых версий?)
Сегодня в 09:26
#
+9
Siri samOsebe
ты чо тупой написали же русским по белому
Сегодня в 09:45
#
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