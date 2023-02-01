Apple запретила iOS 16.2, и на то есть две причины

Во-первых, это закономерный шаг со стороны Apple, поскольку компания всегда «прикрывает» откат на предыдущую iOS после релиза более свежей. Исключение составляет лишь iOS 15.7.3 — она до сих пор подписывается, содержит все самые свежие патчи безопасности и на нее до сих пор можно откатиться с iOS 16.

Во-вторых, ранее мы рассказывали, что в iOS 16.2 и iOS 15.7.2 были обнаружены критические уязвимости, некоторые из которые использовались злоумышленниками и хакерами в реальной жизни. Они были исправлены в iOS 16.3. Поэтому весьма логично, что Apple больше не позволит устанавливать сборки iOS, которые являются менее безопасными, чем самые новые.

Компания Apple отозвала сертификат для iOS 16.2 и больше не будет разрешать устанавливать эту версию прошивки. Об этом сообщает MacRumors.Согласно источнику, спустя примерно неделю после официального релиза iOS 16.3 компания Apple запретила установку iOS 16.2. Сертификаты для этой версии ОС больше не выдаются, а это значит, что вы не сможете откатиться на нее с более новой прошивки. Каковы причины такого решения?Если вы всё еще пользуетесь iOS 16.2, ваше устройство продолжит работать, как и раньше, но при этом будет регулярно надоедать вам напоминаниями о доступном обновлении. Впрочем, объективных причин не переходить на iOS 16.3 нет.