Apple запретила пользователям откатываться на iOS 17.6

Фархад
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Компания Apple перестала подписывать iOS 17.6 и iPadOS 17.6. Владельцы совместимых устройств больше не смогут откатиться.

Текущая актуальная версия операционок — iOS 17.6.1 и iPadOS 17.6.1. Также компания активно тестирует iOS 18 и iOS 18.1 (только для iPhone 15 Pro).

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Стоит отметить, что Apple регулярно запрещает откатываться на старые версии iOS, чтобы пользователи iPhone активнее переходили на актуальные версии ПО с новыми патчами безопасности. С другой стороны — такой ход предотвращает возможность взлома iPhone с помощью различных эксплойтов.

В текущем состоянии iOS 17.6.1 — самая стабильная версия ОС для современных iPhone, поскольку Apple дорабатывала её на протяжении последних 13 месяцев.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

samOsebe
+574
samOsebe
ничего страшного в этом нет. 17.6.1 гораздо лучше работает и акб держит ощутимо лучше
Вчера в 22:43
#
tellurian
+1661
tellurian
17.6/17.6.1 не сильно отличаются. В целом хорошая.
Сегодня в 09:22
#
+4488
Gabriel
Вот так покупаешь ты устройство и оно вроде как твоё.
Но в итоге производитель решает что тебе можно, а что нет.
56 минут назад
#
tellurian
+1661
tellurian Gabriel
Железо ваше. А софт вам дают в аренду.
30 минут назад
#