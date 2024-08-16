Apple запретила пользователям откатываться на iOS 17.6

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Компания Apple перестала подписывать iOS 17.6 и iPadOS 17.6. Владельцы совместимых устройств больше не смогут откатиться.Текущая актуальная версия операционок — iOS 17.6.1 и iPadOS 17.6.1. Также компания активно тестирует iOS 18 и iOS 18.1 (только для iPhone 15 Pro).Стоит отметить, что Apple регулярно запрещает откатываться на старые версии iOS, чтобы пользователи iPhone активнее переходили на актуальные версии ПО с новыми патчами безопасности. С другой стороны — такой ход предотвращает возможность взлома iPhone с помощью различных эксплойтов.В текущем состоянии iOS 17.6.1 — самая стабильная версия ОС для современных iPhone, поскольку Apple дорабатывала её на протяжении последних 13 месяцев.