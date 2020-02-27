Китайский закон требует от нас проверять разрешения, выданные Главным государственным управлением КНР по делам прессы и издательств. Пожалуйста, до 30 июня 2020 года предоставьте нам указанный документ на любую платную игру или игру со встроенными покупкам, которую вы намереваетесь распространять на территории Китая. Вы можете указать номер документа с одобрением игры.







Компания Apple оповестила разработчиков о том, что для размещения в китайском сегменте App Store игр, предусматривающих оплату, они должны предоставить разрешение от властей Китая. Без такого документа игры будут отклоняться.Срок, предоставленный разработчикам на получение разрешения, которое необходимо предъявить Apple, — до 30 июня 2929 года. Что произойдёт с уже размещёнными в App Store проектами, разработчики которых не смогут или не успеют получить разрешение от властей, неизвестно, но нельзя исключать, что они будут удалены из App Store.Компания Apple объясняет такой запрос соблюдением требований китайского законодательства:Это нововведение усложнит бизнес разработчикам, которые находятся вне Китая, но ориентированы на китайский рынок. Дело в том, что власти Китая выдают разрешение на публикацию игр только компаниям и гражданам, зарегистрированным в этой стране. Таким разработчикам придётся либо убрать игры из китайского сегмента App Store, либо договориться об их размещении к китайскими дистрибьюторами (само собой, за комиссионное вознаграждение).Требования об обязательном государственном одобрении игр действует в Китае с 2016 года, но иностранные компании до сих пор не спешили его соблюдать. Специальная комиссия проверяет игры на наличие насилия, нарушения авторских прав и прочего противоправного контента. Кроме того, в играх должна быть предусмотрена система, защищающая несовершеннолетних пользователей от возникновения игровой аддикции — в будни им разрешено играть не более 90 минут, а по выходным — не более трёх часов.