Apple запретила разработчикам из России выпускать платные приложения в App Store. Что изменилось для простых пользователей?

Фархад
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В сети появилась информация о том, что Apple может отключить любые покупки в App Store, а затем и сам магазин приложений. Разбираемся, что же произошло на самом деле.

На днях разработчик Виталий Подольский из студии OnlyApps рассказал о том, что у него внезапно пропала возможность размещения в App Store платных приложений или программ со встроенными покупками. Под своим аккаунтом Apple он может публиковать только бесплатный софт.

В ответ на его обращение служба поддержки Apple заявила, что компания ввела новые правила в отношении разработчиков из России, поэтому они больше не могут публиковать платные приложения. По одной из версий, такое решение компании связано с тем, что на счету российской «дочки» в лице ООО «Эппл Рус» закончились деньги, а в другой валюте местные девелоперы получать выплаты не могут из-за санкций. Скорее всего, Apple даже не стала отзывать право на публикацию платных приложений в App Store, а попросту не продлила его для разработчиков из России.

Одно из актуальных решений на сегодняшний день — встроить в приложения собственную систему приёма платежей, как это реализовано в большинстве онлайн-кинотеатров. Как вариант можно рассмотреть регистрацию ИП в другой стране.

К счастью, для обычных пользователей пока ничего не изменится. Apple вряд ли станет отключать App Store и перекрывать пользователям из России возможность оплаты собственных сервисов, таких как iCloud и Apple One. Кроме того, немаловажную роль играют и приложения зарубежных разработчиков, которые продаются в российском сторе, и на которых контора продолжает зарабатывать.
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Комментарии

+4252
Gabriel
«В сети появилась информация о том, что Apple может отключить любые покупки в App Store, а затем и сам магазин приложений.»
Это ожидаемо, но это не самое страшное.
К сожалению принятие таких решений не зависит от Эппл.
час назад в 20:40
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