Apple запретила устанавливать iOS и iPadOS 26.1 на трех устройствах. Что случилось?

Развертку обновлений приостановили спустя сутки после выхода первой беты iOS и iPadOS 26.1
Поначалу, апдейты продолжали отображаться в разделе обновления ПО, без возможности загрузки. Спустя несколько часов Apple полностью убрала следы бета-версий. Вероятно, причиной стала жалоба аналитика из Creative Strategies. Его iPad Pro на M5 ушел в режим восстановления при попытке загрузить обновление.
Судя по всему, ошибка как-то связана с модемами C1 или C1X, однако точных причин приостановки компания не предоставила.