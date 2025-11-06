Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple запретила устанавливать iOS и iPadOS 26.1 на трех устройствах. Что случилось?

Артем
ыкеоыкеоыкеоыкеор.png

Развертку обновлений приостановили спустя сутки после выхода первой беты iOS и iPadOS 26.1

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple в срочном порядке заблокировала загрузку обновлений для трех своих устройств: iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro M5 с SIM-картой.

Поначалу, апдейты продолжали отображаться в разделе обновления ПО, без возможности загрузки. Спустя несколько часов Apple полностью убрала следы бета-версий. Вероятно, причиной стала жалоба аналитика из Creative Strategies. Его iPad Pro на M5 ушел в режим восстановления при попытке загрузить обновление. 

Судя по всему, ошибка как-то связана с модемами C1 или C1X, однако точных причин приостановки компания не предоставила.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
В iOS 26.2 добавили новые оповещения. Как их включить?
В iOS 26.2 добавили настройку прозрачности часов. Где ее искать?
Почему срочно стоит обновиться на iOS 26.1 и iPad 26.1?

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии