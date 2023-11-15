Apple запретила установку iOS 17.1

Компания Apple перестала выдавать разрешение на установку iOS 17.1. Об этом пишет MacRumors.
Дело в том, что 7 ноября довольно незаметно вышел небольшой патч iOS 17.1.1. Теперь он стал единственной версией iOS, установку которой поддерживает Apple — все более ранние сборки теперь запрещены к установке.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
В первую очередь запрет коснется тех, кому не нравится работа iOS 17.1.1 (например, расход аккумулятора увеличился) и кто хотел бы откатиться — теперь это невозможно, так как Apple не выдает сертификат для iOS 17.1. Сейчас для вас есть только один выход: ждать, пока выйдет iOS 17.2.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides